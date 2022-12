An Weihnachten sind wir wieder beisammen

Plus Unser kleines Weihnachtsgeschenk an Sie, liebe Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung: Eine Weihnachtgeschichte, aufgeschrieben von Christoph Geigenberger.

"Grüß Gott, ich bringe den Weihnachtsbaum." Der Mann beugte sich nach unten, um direkt in das Sprechfeld in der Fensterscheibe des Pförtnerhäuschens reden zu können. "Prima, wir haben schon Sorge gehabt, dass Ihnen der Schnee zu schaffen macht und wir die Aufstellaktion verschieben müssen. Warten Sie, ich komme raus und zeige Ihnen den Weg."