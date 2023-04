Haldenwang

Bekommt Haldenwang ein Begegnungshaus?

Plus Der Gemeinderat berät, wie das "Schwabhaus“ künftig genutzt werden könnte. Auch um ein Strukturkonzept für das Gewerbegebiet ging es in der Sitzung am Mittwoch.

Von Peter Wieser

Das Anwesen in der Hauptstraße 30 gegenüber dem Rathaus, das sogenannte "Schwabhaus“, ist im Besitz der Gemeinde Haldenwang, steht jedoch zu einem großen Teil leer. Gemeinderatsmitglied Jürgen Söll hatte in einem Antrag angeregt, über eine künftige Nutzung als Begegnungs- und Gesundheitshaus zu beraten.

Man habe in der Vergangenheit viel für die Feuerwehren und die Kindergärten unternommen, man sollte auch für die älteren Menschen etwas schaffen, sagte Söll in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Idee sei, mit dem "Schwabhaus“ eine Art Zentrum zu schaffen, wo man sich auch treffen könne. Auf der angrenzenden Fläche könnten zehn bis 15 kleinere, seniorengerechte Eigentumswohnungen entstehen und an Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde verkauft werden. Damit könnte ein Umbau des Schwabhauses zu einer Begegnungsstätte erfolgen, einzelne Räume vermietet werden, beispielsweise in denen ein Arzt, ein Physiotherapeut oder ein Pflegeverein ansässig wäre. Im ersten Stock hätte man sogar die Möglichkeit, Räume für Vereine vorzuhalten. Zu solchen Vorhaben gebe es unterschiedliche Modellprojekte wie auch Zuschüsse. So etwas dauere bis zur Umsetzung, aber man sollte sich konkrete Gedanken darüber machen, betonte Söll.

