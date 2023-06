Haldenwang

Diskussionen im Gemeinderat um die Haldenwanger „Totenhühle“

Plus Anlieger beschweren sich über Staubbelästigungen beim Feldweg an der "Totenhühle". Im Gemeinderat wurde debattiert, ob er asphaltiert oder gleich gesperrt werden soll.

Über die Totenhühle wurde am Mittwoch im Haldenwanger Gemeinderat nicht zum ersten Mal diskutiert. Der geschotterte Weg am östlichen Ortsrand von Haldenwang wird gerne als kurze Verbindung nach Roßhaupten, Röfingen oder zu der dortigen Grüngutsammelstelle genutzt. Vor allem in den Sommermonaten klagen Anwohnerinnen und Anwohnern des Baugebiets Schlosspark dabei über Staubbelästigungen durch Fahrzeuge, die auch bei geringen Geschwindigkeiten noch enorm sind.

Mehrmals wöchentlich gingen bei der Verwaltung Beschwerden ein, so Bürgermeisterin Doris Egger. Dem könnte schnell Abhilfe geschafft werden, das aber kostet Geld: Rund 37.000 Euro für eine einfache Tragdeckschicht oder alternativ knapp 20.000 Euro für eine Asphalt-Spritzdecke. Dieter Reitenauer merkte an: Die Anwohnerinnen und Anwohner in dem Baugebiet hätten sich seinerzeit für ein idyllisch in der Landschaft gelegenes Grundstück entschieden. Den Feldweg aber habe es zuvor schon gegeben und in der freien Natur staube es nun einmal. In anderen und später entstandenen Baugebieten habe man entsprechende Kosten an die Grundstückseigner umgelegt. Zweiter Bürgermeister Michael Straub und Peter Finkel schlossen sich an: In diesem Fall würde die Allgemeinheit die Kosten tragen und das könne man nicht vertreten. Auch Ute Kanzler sprach sich klar dagegen aus: „Es ist, wie es ist, nein.“ Dann werde es weiterhin Beschwerden geben, entgegnete Bürgermeisterin Egger. Jürgen Söll regte an, den Weg doch gleich, außer für Anlieger, zu sperren. Das aber ist nicht gewollt, zumal es sich um eine Ortsverbindungsstraße handelt. Ein Zusatzschild „Anlieger Schloss Haldenwang frei“ beziehungsweise „land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ wird es nicht geben, mehrheitlich sprach sich der Haldenwanger Gemeinderat auch gegen eine Asphaltierung des Wegs aus.

