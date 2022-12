Haldenwang

Bekommt Haldenwang ein Nahwärmenetz?

Im Haldenwanger Rathaus muss die Heizungsanlage erneuert werden. Mit einem entsprechenden Heizkonzept beim geplanten Gewerbegebiet und in Verbindung mit einem Nahwärmenetz könnte dieses beheizt werden.

Plus Mit einem Heizkonzept für das Rathaus wären Anschlüsse an umliegende Gebäude ebenfalls denkbar. Auch die Sanierung der Kita "Mäusebär" war Thema im Gemeinderat.

Im September hatte sich der Haldenwanger Gemeinderat mit verschiedenen Varianten auseinandergesetzt, wie das Rathaus künftig beheizt werden könnte. Dabei war zur Sprache gekommen, dass auch umliegende Gebäude im Umkreis bis zu 200 Meter einbezogen werden könnten. Aufgrund dessen wurde eine Abfrage an die dortigen Hausbesitzerinnen und -besitzer durchgeführt, inwieweit ein Interesse an einem Anschluss bestünde. In der jüngsten Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats wurde das Thema wieder aufgegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

