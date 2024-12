Einbrecher in Haldenwang unterwegs

In Haldenwang hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Einbrüche gegeben. Nach Angaben der Polizei war in der Hauptstraße, Bachstraße und Kirchenstraße mutmaßlich ein Einbrecher unterwegs. Im Tatzeitraum zwischen 4 und 6 Uhr entwendete er aus unversperrten Garagen und Autos Geldbeutel und Zigaretten. Aus einem Container, der auf einem Betriebsgelände in der Bachstraße aufgestellt war, entwendete er eine Flasche Alkohol, die er vor Ort trank. Der Täter war wahrscheinlich mit einem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich, Sachschaden entstand bei den Diebstählen keiner. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf einen Radfahrer oder E-Scooter-Fahrer zur fraglichen Zeit machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Burgau melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

