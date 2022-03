Firmen drängen auf Umsetzung des Gewerbegebiets in Haldenwang

Plus Verschiedene Unternehmen aus der Gemeinde und der Umgebung möchten sich auf der geplanten Fläche ansiedeln. Wie der aktuelle Stand ist.

Die einen würden sich lieber heute als morgen dort ansiedeln, die anderen lehnen es strikt ab: Die Rede ist von dem geplanten und umstrittenen Gewerbegebiet westlich von Haldenwang. Es ist Teil des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan, den die Gemeinde Haldenwang derzeit aufstellt und dessen Entwurf vier Wochen lang öffentlich auslag.