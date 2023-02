Frau bei Arbeitsunfall in Haldenwang schwer verletzt

Eine Frau möchte in Haldenwang Brennholz machen, dabei verletzt sie sich schwer. Ein Rettungshubschrauber bringt sie ins Krankenhaus.

Bei Holzspaltarbeiten ist es am Donnerstagnachmittag in Haldenwang zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Eine 82-jährige Frau war laut Polizei gerade damit beschäftigt, Brennholz zu machen, als sie, vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers, in die Maschine geriet. Sie wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, um eine schnellstmögliche Versorgung zu gewährleisten. (AZ)