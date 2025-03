Galabau-Betrieb Finkel erhält Staatspreis

Mit dem Staatsehrenpreis hat das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus sowie der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern) das Unternehmen Finkel Grünraumgestaltung in Haldenwang für außergewöhnlichen Einsatz in der Ausbildung ausgezeichnet. Neben Finkel wurden aus Schwaben auch die Firma Bullinger Gartengestaltung in Donauwörth sowie die Firma Schellheimer Garten- und Landschaftsbau in Wildpoldsried geehrt.

Mit innovativen Konzepten und exzellenten Angeboten fördern die Preisträger die berufliche Entwicklung ihrer Auszubildenden, sichern in Zeiten des Fachkräftemangels die Zukunft ihrer Unternehmen und tragen damit zur Weiterentwicklung der gesamten Branche Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) bei, schreibt das Ministerium in einer Pressemitteilung.

Der Staatsehrenpreis für vorbildliche Ausbildung wird seit 2019 vergeben. In diesem Jahr erreichten 31 Unternehmen die erforderliche Punktzahl bei den Bewertungskriterien. Anlässlich der Preisverleihung in München betonte Dietmar Lindner, Präsident des VGL Bayern: „Sie zeigen eindrucksvoll, dass Sie mit Vehemenz die Ausbildung in den Mittelpunkt stellen. Der Staatsehrenpreis macht Ihr Herzblut für junge Frauen und Männer in der Berufsfindungsphase und deren Eltern sichtbar. Damit unterstützen wir Sie dabei, geeigneten Nachwuchs für Ihre Firmen zu finden.“

Derzeit befinden sich nach Ministeriumsangaben bayernweit rund 1860 Menschen in einer von sieben gärtnerischen Fachrichtungen in Ausbildung, allein im GaLaBau sind es etwa 1280. Im vergangenen September haben 429 Berufsanfänger in diesem Bereich ihre Ausbildung begonnen. Damit ist dieser Bereich die ausbildungsstärkste Fachrichtung im Beruf „Gärtner/in“ im Freistaat.

