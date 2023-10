Haldenwang

vor 17 Min.

Wassergebühren in Haldenwang sinken, Abwassergebühren steigen

Ab dem 1. Januar 2024 gelten in der Gemeinde Haldenwang neue Wasser- und Abwassergebühren.

Plus Die Gemeinde Haldenwang passt Wasser- und Abwassergebühren an. Zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde nun der Satzungsbeschluss gefasst.

Von Peter Wieser

In der Gemeinde Haldenwang ändern sich ab dem 1. Januar 2024 die Gebühren für Wasser und Abwasser. Im April des Jahres war im Gemeinderat beschlossen worden, das Sachverständigenbüro Dagmar Suchowski aus Ingolstadt mit einer Neukalkulation zu beauftragen. In der jüngsten Sitzung wurden nun die Ergebnisse vorgestellt. Beim Wasser verringern sich die Gebühren von bisher 2,50 Euro auf nun 2,29 Euro je Kubikmeter bei einer Grundgebühr, wie bisher, von 70 Euro bei der kleinsten Wasserzählergröße. Berücksichtigt wurde das Ergebnis der Vorjahre von 2020 bis 2023. Zusammen kommt eine Kostenüberdeckung in Höhe von rund 51.000 Euro, die innerhalb des Zeitraums von 2024 bis 2027 ausgeglichen werden muss.

Die Herstellungsbeiträge verringern sich ebenfalls. Ab dem 1. Januar 2024 gilt ein Beitragssatz von 0,71 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche inklusive Grundstücksanschlüsse (bisher 0,74 Euro) sowie 3,87 Euro je Quadratmeter vorhandene Geschossfläche (bisher 4,06 Euro). Weiter wurden mit dem Jahreswechsel für die kommenden vier Jahre die Abwassergebühren von bisher 3,74 Euro auf 4,28 Euro je Kubikmeter Abwasser festgesetzt. Kalkuliert wurden mehrere anstehende Sanierungsmaßnahmen. Die Herstellungsbeiträge betragen dann 1,57 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche sowie 16,97 Euro je Quadratmeter Geschossfläche.

