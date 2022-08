Haldenwanger Gemeinderat genehmigt die Lehmgrube Hafenhofen

Plus Im Gemeinderat Haldenwang wurde heftig darüber diskutiert, ob die Lehmgrube bei Hafenhofen genehmigt wird. Bürgermeisterin Egger bekommt Kritik.

Die geplante Lehmgrube bei Hafenhofen beschäftigt die Verwaltung seit drei Jahren. 2019 hatte der Haldenwanger Gemeinderat einem Antrag zum Abbau von Lehm, Kies und Sand auf einem Grundstück zwischen Hafenhofen und Konzenberg das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt und beim Landratsamt Günzburg dessen Zurückstellung beantragt. Zwischenzeitlich stellte die Gemeinde den „Sachlichen Teilflächennutzungsplan östlich des Mindeltals“ auf, der künftig den Abbau von Rohstoffen regeln sollte und dem der damalige Antrag letztlich widersprach. Der Antragsteller klagte, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München fasste am 28. Juni 2022 den Beschluss: Der Sachliche Teilflächennutzungsplan in der Fassung der Genehmigung durch das Landratsamt Günzburg vom 18. Dezember 2020 ist unwirksam. Damit stünde der Lehmgrube nichts mehr im Wege.