Haldenwang

vor 48 Min.

Haldenwanger Gewerbegebiet soll nachhaltig werden

Am Ortseingang von Haldenwang soll ein Gewerbegebiet entstehen. Inzwischen gibt es erste Überlegungen, wie die Flächen überplant werden könnten.

Plus Inzwischen gibt es erste Überlegungen. Planungsbüro stellt zwei Varianten vor. Im Gemeinderat ist der Haushalt für Haldenwang nun eine beschlossene Sache.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Wie könnte das geplante Haldenwanger Gewerbegebiet mit der Bezeichnung "Gewerbepark am Angerholz" aussehen? In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sind erste Vorschläge und Möglichkeiten, wie die Flächen als ein möglichst "nachhaltiges Gewerbegebiet" überplant werden könnten, vorgestellt worden. Seitens des Augsburger Planungsbüros Opla gibt es zwei erste mögliche Varianten, mit denen sich der Gemeinderat zunächst in den kommenden Wochen auseinandersetzen möchte. Ein wesentlicher Punkt dabei ist: Etwa 60 Prozent sollen Gewerbeflächen darstellen, mindestens 30 Prozent sollen für Natur und als Grünraum vorbehalten sein.

