Klimaschutz durch Moorschutz: Das denkt die Gemeinde Haldenwang darüber

Naturnahe Wälder sind Klimaschützer, das ist bekannt. Mit Waldgebieten ist die Gemeinde Haldenwang jedenfalls gut gesegnet. Dennoch: Die hitzeresistenten Bäume gebe es auch dort nicht unbedingt, die Fichten würden vom Käfer befallen, es müsse viel gerodet und nachgepflanzt werden. Bis die Nachpflanzungen dem Klimawandel entgegenwirkten, vergingen Jahre, so Haldenwangs Bürgermeisterin Doris Egger. In der Gemeinde finden sich aber auch viele organische als Niedermoor ausgewiesene Flächen, die beim aktiven Klimaschutz ebenfalls in den Fokus rücken.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haldenwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Moorschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis