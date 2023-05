Kollision zwischen Kind und Rennradfahrer

Auf einem Radweg macht ein dreijähriges Kind mit dem Fahrrad einen Schlenker und stößt mit einem 71-Jährigen Rennradfahrer zusammen. Dieser muss in ein Krankenhaus.

Am Sonntag zur Mittagszeit befuhr ein 71-Jähriger Rennradfahrer den Radweg in Haldenwang. Hierbei kam ihm eine junge Familie, ebenfalls mit dem Fahrrad, entgegen. Ein hier dazugehöriges dreijähriges Kind machte laut Polizeibericht mit dem Fahrrad einen Schlenker und kollidierte so mit dem heranfahrenden Rennradfahrer. Beide Beteiligte stürzten. Während das Kind unverletzt blieb, musste der Rennradfahrer mit einer Schulterverletzung in ein nahegelegenes Krankhaus gebracht werden. (AZ)