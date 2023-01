Kripo sucht nach Raubüberfall auf Kurierfahrer dringend nach Hinweisen

Nach dem Raubüberfall auf einen 24-jährigen Kurierfahrer vor Weihnachten in Haldenwang sucht die Polizei weiter dringend Zeugen. Das Diebesgut könnte Hinweise geben.

Drei Tage vor Weihnachten hat ein brutaler Raubüberfall auf einen Kurierfahrer in der Gemeinde Haldenwang den Adventsfrieden vertrieben. Gegen 20 Uhr war ein Fahrer eines Subunternehmers gerade dabei, seine Ladung auf dem Betriebshof der Spedition Hoss an der Hauptstraße zu entladen. Die Überwachungskameras filmten um genau 20.13 Uhr, wie drei Männer den Mann überfallen, ihn bewusstlos schlagen und kurz danach mit Beutegut flüchten. Bislang hat die Kriminalpolizei wenige Anhaltspunkte und ist dringend auf Zeugenaussagen angewiesen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm nahm am Tag nach dem Überfall die Ermittlungen auf. Kriminalhauptkommissar Claus Hamprecht teilt unserer Redaktion auf Nachfrage mit, dass dank aufwendiger Recherchen inzwischen ein Großteil des Diebesgutes ermittelt werden konnte. Die Beamtinnen und Beamten hoffen, dass sich dadurch Anhaltspunkte ergeben, die auf die Spur der drei Räuber führen. Die Lage an der Hauptstraße und die Tatsache, dass der Rad- und Fußweg Richtung Röfingen das Betriebsgelände durchschneidet, lässt darauf hoffen, dass es Zeugen gibt, die etwas beobachtet haben könnten.

Das Betriebsgelände in Haldenwang ist gut einsehbar

Die Brutalität und das professionelle Vorgehen der drei Männer hatte Unternehmer Stefan Hoss und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschockt. Auch für die Einwohner der Gemeinde ist die Tat unbegreiflich. Der Betriebshof der Spedition liegt nur wenige Meter neben der Hauptstraße und ist von dort auch beim Vorbeifahren gut einsehbar. Eine sensorgesteuerte Beleuchtung erhellt den Betriebshof, Videokameras überwachen das Gelände. Gegenüber der Straße reihen sich Richtung Norden etliche Wohnhäuser, deren Fenster direkt auf das Betriebsgelände ausgerichtet sind. In den Abendstunden fallen dort allerdings die Rollläden. Dennoch sind abends immer wieder Bürgerinnen und Bürger mit ihren Hunden unterwegs. Sie könnten möglicherweise verdächtige Aktivitäten beobachtet haben.

Der 24-jährige Kurierfahrer des Subunternehmens wurde am Tag nach dem Überfall aus dem Krankenhaus entlassen. Er erholt sich von den Schlägen der Männer, die ihm eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung zugefügt hatten.

Die Kripo bittet Zeugen, die am Mittwochabend, 21. Dezember, verdächtige Beobachtungen an oder in der Nähe des Tatorts machen konnten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 in Verbindung zu setzen.