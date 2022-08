Lief bei der Lehmgrube Hafenhofen etwas falsch?

Plus In der Sondersitzung des Haldenwanger Gemeinderats wird die Vorgehensweise von Bürgermeisterin und Verwaltung kritisiert.

Auch wenn sie von vielen nicht gewollt ist, eines steht fest: Die Lehmgrube bei Hafenhofen wird kommen und sie muss auch genehmigt werden. Vor Kurzem hatte ein Gespräch zwischen der Gemeinde Haldenwang, dem Landratsamt Günzburg und der künftigen Betreibergesellschaft stattgefunden. Noch am selben Abend war der Haldenwanger Gemeinderat zu einer Sondersitzung zusammengekommen.