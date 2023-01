Maria Schmidt ist Haldenwangs Oberfasnachterin

Die Haldenwanger Gaudi feiert nach zwei Jahren Pause ihren Eröffnungsball. Ein besonderer Moment ist die Verleihung eines Ordens für verdiente Persönlichkeiten.

Seit 1987 ehrt die Haldenwanger Gaudi während ihres Eröffnungsballes einen Menschen, der sich besonders um den Haldenwanger Fasching und die Haldenwanger Gaudi verdient gemacht hat, mit dem Furzafang'r Orden. Dieses Jahr war es ein ganz besonderes Fest, denn nach zwei Jahren Corona-Pause wurde endlich wieder ein Orden verliehen. Im festlich geschmückten Bürgersaal ehrte die Haldenwanger Gaudi bei ihrem Eröffnungsball Maria Schmidt für ihr unermüdliches Schaffen.

Sie ist seit 38 Jahren Mitglied der Haldenwanger Gaudi und Gründungsmitglied. Dafür wurde sie auch mit dem Verdienstorder der Zünfte ausgezeichnet. Aber Maria Schmidts Engagement geht weit über dieses Maß hinaus. Sie ist Häsmeisterin ihrer Zunft, Wirtin der Zunfttaverne und ansonsten immer da, wo sie gerade gebraucht wird.

Die Kleinsten der Haldenwanger Gaudi begeistern mit "Die Eisprinzessin"

Zwischen den Tanzrunden, die das Publikum gerne in Anspruch nahm, zeigte die Haldenwanger Gaudi ihr gesamtes Programm. Alle Gruppen präsentierten ihre traditionellen Marschdarbietungen und begeisterten damit das Publikum. Im Anschluss verzauberten die Kleinsten der Gaudi mit ihrer Show „Die Eisprinzessin“ alle Besucher. Über die weiten Meere schipperten die „Matrosen“ der Kindergarde und gaben ihren Showtanz zum Besten. Nachdem die Old Gaudi Dancers bereits an Halloween ihre Show im Skyline Park aufführen durften, fand nun die Premiere für die Haldenwanger Zuschauer statt. Mit ihrer „Freakshow“ jagten sie dem einen oder anderen Besucher einen kleinen Schauer über den Rücken.

Das große Prinzenpaar Patrizia (Urian), die Fröhliche, und Lukas (Grasselt) von den Roggenkugeln legten nach ihrem romantischen Walzer einen fetzigen Jive aufs Haldenwanger Parkett. Zu den Klängen von Sweet Caroline wurde das amtierende Prinzenpaar kräftig angefeuert. Zu späterer Stunde war es endlich so weit: Die Haldenwanger Showtanzgruppe gab ihre Show „Mission space“ zum Besten und nahm die Besucher mit in die unendlichen Weiten des Weltalls.

Prinzenpaar Patrizia die Fröhliche & Lukas von den Roggenkugeln mit ihrem Hofstaat der Haldenwanger Gaudi. Foto: Nadine Perocco, Haldenwanger Gaudi

Lumpenball steigt am Faschingssonntag

Wer Lust bekommen hat, ein buntes Programm im Haldenwanger Bürgersaal zu sehen, der sollte den Lumpenball am Faschingssonntag, 19. Februar, in seinem Kalender rot markieren. Außerdem freut sich die Gaudi auf viele bunt kostümierte Besucher beim Faschingsumzug am 4. Februar durch die Haldenwanger Straßen. Unter dem Motto „neue Wege für Euch gemacht, zurück zum Ursprung von Fasching und Fasnacht“ werden viele Fußgruppen, Kapellen und Maskengruppen erwartet. Des Weiteren steigt um 12.30 Uhr ein großes Konzert auf dem Rathausplatz. Erstmalig dabei die Weissahoarer Giggalesbronzer bekannt aus dem Fernsehen („Schwaben weissblau“).

Die Besucher können sich auch auf die Gruppen aus Syrgenstein, Ichenhausen, Offingen, Harthausen, die Blechbätscher aus Günzburg und den Musikverein Haldenwang/Hafenhofen freuen. Nach dem Umzug findet ein Faschingstreiben auf dem Dorfplatz statt. Bei Kaffee und Kuchen im Bürgersaal können sich die Besucher weitere Darbietungen des Haldenwanger Prinzenpaars und verschiedener Gastgesellschaften ansehen. (AZ)