Monteur trennt sich beim Reifenwechsel den Finger ab

In einem Betrieb im Haldenwanger Gemeindeteil Hafenhofen will ein Monteur einen Reifen von einer Felge lösen - und verliert dabei einen Finger.

Am Montagabend hat sich ein Monteur in einem Betrieb in Hafenhofen verletzt. Laut Polizeibericht war er damit beschäftigt, einen Reifen von der Felge zu ziehen. Dabei benutzte er eine Hydraulikpresse. Da sich der Reifen sehr langsam löste, versuchte er, wie die Polizei weiter berichtet, mit der linken Hand nachzuhelfen.

Monteur musste im Krankenhaus behandelt werden

In diesem Moment fiel die Felge herab und quetschte ihm einen Finger ein. Hierdurch wurde der Finger fast komplett abgetrennt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)