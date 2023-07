Nachbarschaftsstreit in Haldenwang: Polizei ermittelt wegen Racheakt

Weil Argumente nicht mehr halfen, ging ein Nachbarschaftsstreit in die nächste Stufe. Nun ermittelt die Polizei.

Seit Jahren streiten sich zwei Nachbarn. Dieser Streit eskalierte laut Polizeiangaben am Wochenende, obwohl einer der Kontrahenten mittlerweile in einer anderen Ortschaft wohnt. Am Sonntagnachmittag konnte ein der beiden beobachten, wie sein ehemaliger Nachbar etwas unter das Vorderrad seines Kleintransporters legte. Als er nachsah, fand er den abgebrochenen Boden einer Glasflasche unter dem Reifen. Beim Losfahren bestand die Gefahr, dass sich die Scherbe in den Reifen bohrt und einen Platten verursacht.

Nicht die erste Tat, die vereitelt wurde

Bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte der Polizei Burgau stellte sich heraus, dass dies nicht der erste Versuch war, die Reifen am Fahrzeug zu beschädigen. Den ehemaligen Nachbar zeigen die Beamten nun des wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr an. (AZ)