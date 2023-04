Navi führt Autofahrer in einen Acker bei Haldenwang

Den Spruch kennt jeder: Man soll nicht blind seinem Navi vertrauen. Wohin das führen kann, zeigt die Geschichte eines 60-Jährigen bei Haldenwang.

Ein 60-jähriger Autofahrer war Sonntagfrüh gegen 4.15 Uhr auf der Staatsstraße 2025 von Konzenberg in Richtung Röfingen unterwegs. An dem Kreisverkehr bei Haldenwang deutete der Autofahrer eine Ansage seines Navigationsgerätes falsch. Dieses sagte ihm, dass er den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen soll. Der 60-Jährige fuhr jedoch an einer nicht vorgesehenen Ausfahrt rechts und landete über eine Freifläche in einem Acker. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. (AZ)