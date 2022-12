Patrick Schlaffer aus Haldenwang ist bayerischer Vize-Grillmeister

Plus Das Team von Patrick Schlaffer überzeugte die Jury in Poing mit einem abwechslungsreichen Menü. Von Diskussionen über den besten Grill hält der Vizemeister nichts.

Etwa 39 Prozent der Deutschen grillen im Sommer alle zwei Wochen, so lautet das Ergebnis einer Umfrage vom Marktforschungsinstitut Pospulse aus dem Jahr 2021. Für viele ist es eine schöne, gesellige Freizeitbeschäftigung – doch für Patrick Schlaffer aus Haldenwang ist es viel mehr als das. Sein Hobby ist gleichzeitig seine große Leidenschaft. Bei ihm landen nicht nur Steaks, Würstchen und Gemüsespieße auf dem Grill, er grillt auch ganze Menüs. Nun nahm er erstmals mit seinem Team an einem Wettbewerb teil und sicherte sich umgehend den zweiten Platz. Sein Hunger ist damit noch lange nicht gestillt: auf Gegrilltes – und auf Titel.