Raubüberfall in Haldenwang: Täter schlagen Kurierfahrer bewusstlos

Ein brutaler Raubüberfall geschah am Mittwochabend in Haldenwang (Landkreis Günzburg). Drei Täter schlugen einen Kurierfahrer bewusstlos und raubten seine Ladung.

Szenen wie aus einem Actionfilm müssen sich am Mittwochabend im Industriegebiet von Haldenwang abgespielt haben. Laut Polizei war ein Kurierfahrer gegen 20 Uhr auf dem Gelände einer Spedition an der Hauptstraße mit Verladearbeiten beschäftigt, als er von drei bislang unbekannten Männern angegriffen wurde. Die drei Täter traten mit Händen und Füßen auf das 24-jährige Opfer ein. Und das mit derart "brutaler Gewalt", dass der Kurierfahrer das Bewusstsein verlor.

Die Kripo Neu-Ulm sucht nach Überfall in Haldenwang dringend Zeugen

Nachdem der Mann wieder zu sich gekommen war, waren die unbekannten Täter bereits vom Tatort geflüchtet und hatten einen Teil der Ladung an sich genommen. Hinsichtlich des Diebesgutes können bislang keine Angaben gemacht werden. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Die Kripo bittet Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen an oder in der Nähe des Tatorts machen konnten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 in Verbindung zu setzen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler haben die Täter den Überfall sehr professionell und schnell ausgeführt. Die Hoffnung der Kripo, Zeugen für den Vorfall zu finden, liegt in der Tatzeit gegen 20 Uhr. Die Beamten bauen darauf, dass sich in der Nähe Spaziergänger aufgehalten haben. Der Unternehmer Stefan Hoss, auf dessen Gelände sich der Tatort befindet, präzisiert auf Nachfrage unserer Redaktion die Angaben: "Um genau 20.13 Uhr haben die Täter zugeschlagen. Auf dem Video unserer Überwachungskameras ist genau zu sehen, wie drei Personen in Kaputzenjacken schnell auf das Gelände rennen, die brutale Tat begehen und genauso schnell wieder verschwinden."

Direkt am Betriebsgelände in Haldenwang befindet sich der Radweg

Stefan Hoss kann es kaum fassen, dass so etwas auch "bei uns auf dem Land" passiert. Der Betriebshof ist von der Hauptstraße aus gut einsehbar. Das Gelände wird rundum mit Videokameras überwacht. Bewegungsmelder aktivieren die Beleuchtung, wenn sich etwas bewegt. "Wir haben die Außenbeleuchtung in jüngster Zeit sogar verstärkt", sagt Hoss. Zwischen den beiden Betriebsflächen befindet sich der Fuß- und Radweg Richtung Röfingen. Die Chance, dass Passanten etwas bemerkt haben könnten, ist damit groß.

Der 24-jährige Kurierdienstfahrer ist für einen Subunternehmer der Halenwanger Spedition tätig. Der junge Mann wurde am Donnerstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Er erlitt nach den Schlägen eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung. Stefan Hoss hofft, dass sich der Kurierfahrer wieder gut erholt und die Täter von der Polizei schnell gefasst werden.