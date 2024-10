Welche Gefahr birgt der Haldenwanger Bach bei Starkregen?

Zu einem Hochwasserereignis kann es nicht nur an größeren Flüssen kommen, genauso können auch kleinere Gewässer gewisse Überschwemmungsrisiken mit sich bringen – wie beispielsweise der Haldenwanger Bach. Von Osten kommend, mündet er vor der Kreisstraße in Richtung Hafenhofen in einen Weiher und führt anschließend weiter in den Ort. Aufgrund der lange andauernden Regenfälle Anfang Juni drohte seinerzeit die Gefahr einer Überflutung der Kreisstraße und damit auch von Teilen des Ortes. Ein kurzfristiges Umleiten des Baches in eine nahegelegene Sandgrube hatte damals Schlimmeres verhindert. Wie lässt sich ein Risiko durch den Haldenwanger Bach bei Starkregenereignissen einschätzen? Diese Frage wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats diskutiert, da es sich um ein Gewässer dritter Ordnung, für welches die Gemeinde zuständig ist, handelt.

