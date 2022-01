Haldenwang

07:00 Uhr

Wie die geplante ICE-Trasse Haldenwang betrifft

Plus Die Deutsche Bahn hat den Haldenwanger Gemeinderat über die Planungen zur Bahntrasse Ulm-Augsburg informiert. Auch der neue Brunnenstandort ist ein Thema.

Von Peter Wieser

Von Ulm nach Augsburg in 26 Minuten, bei einem Halt in Günzburg in 40 Minuten: Nur durch die Trennung von Nah- und Fernverkehr werde auf der stark belasteten Verbindung in Zukunft eine Stärkung des Nahverkehrs in der Region möglich sein, pünktlicher und zuverlässiger mit mehr Verbindungen zwischen Ulm und Augsburg sowie mit kürzeren Fahrtzeiten. Zur Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats waren mit Tim Nottensteiner und Jakob Neumann Vertreter der DB Netz AG eingeladen. Es sei wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert seien, betonte Bürgermeisterin Doris Egger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

