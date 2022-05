Wurde beim neuen Kindergarten in Konzenberg gepfuscht?

Am Kindergarten Konzenberg fließt im Außenbereich das Regenwasser nicht ab. Im Haldenwanger Gemeinderat gab es dazu teils heftige Diskussionen.

Warum bilden sich in Teilen der Außenflächen des neuen Konzenberger Kindergartens Pfützen? Warum versickert das Regenwasser nicht oder fließt nicht ab, wie es sollte? Der Tagesordnungspunkt „Beseitigung der Vernässung des Gartens“ war bei der Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats am Mittwoch, die nach 23 Monaten erstmals wieder im Sitzungssaal stattfand, zunächst für den nicht öffentlichen Teil vorgesehen. Dieter Reitenauer hatte beantragt, diesen öffentlich zu behandeln, wie nach Abstimmung auch entschieden wurde.

Dass die Rasenfläche am neuen Konzenberger Kindergarten an unterschiedlichen Stellen vernässt ist, ist kein Geheimnis. In der Vergangenheit hatten Ortstermine und Gespräche mit dem Architekten, der Bauleitung, dem Gartenbaufachbetrieb wie auch mit dem Ingenieurbüro stattgefunden. Diskutiert wurden mehrere Lösungsansätze. Bürgermeisterin Doris Egger stellte die Varianten vor, die Hoffnung auf Verbesserung geben sollen. Die Verlegung zusätzlicher Drainagen, das Anheben des Geländeniveaus, bis hin zur Fassung des Schichten- und Oberflächenwassers rund um die Rasenfläche.

"Wer hat in Konzenberg den Pfusch abgenommen?"

Dieter Reitenauer sagte, er könne darüber nur noch den Kopf schütteln, zumal die Baufirma den Humus mit einem Gegengefälle zum Gebäude eingebaut habe. Jeder wisse, dass Wasser von einem solchen weglaufen sollte und das habe das Unternehmen nicht zuwege gebracht. Müsse jetzt ein Planer beauftragt werden, weil jemand nicht mit dem Nivelliergerät umgehen könne? Gleichzeitig stellte Reitenauer die Frage in den Raum: „Wer hat diesen Pfusch abgenommen? Jeder Landwirt bekommt eine Wiese trocken. Wir mit fünf Architekten den Kindergartenspielplatz aber nicht.“ Dritter Bürgermeister Martin Erber fügte hinzu: „In Hafenhofen läuft das Wasser bergab.“ Beim Kindergarten aber verliefen die Drainagen nach oben. Michael Demeter fragte, ob denn die Anlage tatsächlich abgenommen worden sei. Eine Antwort darauf konnte jedoch niemand geben.

VG-Geschäftsstellenleiter Frank Rupprecht merkte an, dass das Wasser nicht nur vom Hang, sondern auch von unten komme. Wenn man an den nassen Stellen weitere Drainagen, zu den bereits ordnungsgemäß verlegten einbringe, dann könne es besser werden. Das gefiel Gemeinderatsmitglied Peter Finkel gar nicht: Die Drainagen seien nicht ordnungsgemäß an die bereits vorhandenen angeschlossen worden, sonst würde die Sache funktionieren. Ute Kanzler fügte hinzu: Man habe gewusst, dass dies hätte in Ordnung gebracht werden müssen, aber das sei nicht passiert. Maria Granz und Zweiter Bürgermeister Michael Straub merkten an, dass der Platz früher trocken gewesen sei. Zudem habe man auf die bereits bestehenden Drainagen aufmerksam gemacht, so Straub. Michael Demeter kritisierte, dass seitens der Verwaltung bei der Ausführung der Arbeiten keine entsprechende Kontrolle erfolgt sei und diese, wie er sagte, ebenfalls „einen Bock geschossen habe“.

Bürgermeisterin Egger erklärte, man werde prüfen, ob eine Abnahme erfolgt sei. Weiter sollen Architekt, Bauleitung und beteiligte Unternehmen zur nächsten Sitzung erscheinen. Peter Finkel und Ute Kanzler erwiderten, dass dies nicht erforderlich sei, dass alle Punkte ohnehin bekannt seien und dass endlich „etwas gemacht“ werden müsse. Frank Rupprecht erklärte, es sei Sache der Bürgermeisterin, wie sie die Tagesordnung festlege und das werde sie machen, wie sie es für richtig halte. Dieter Reitenauer wollte im Anschluss wissen, wie es mit dem Dach des Kindergartens weitergehe und ob es inzwischen abgedichtet sei. Bürgermeisterin Egger erklärte, dass man mit den beteiligten Firmen noch in der Terminfindung sei. Zum Flächennutzungsplan gebe es Näheres in den Sitzungen im Mai oder im Juni, so Egger auf die Frage Peter Finkels, der sich auch nach dem Sachstand beim Dorfladen erkundigt hatte. Hierzu benötige man von den Betreibern noch einen Detailplan für die Infrastruktur im Innenbereich. Damit gebe es auch noch keinen groben Eröffnungstermin.

Neu gewählte Feuerwehrkommandanten wurden bestätigt

Bei den zuvor zu behandelnden Bauangelegenheiten hatte der Gemeinderat unter anderem einer Bauvoranfrage zum Neubau dreier Reihenhäuser und vier Doppelhaushälften in der Haldenwanger Kirchenstraße das gemeindliche Einvernehmen in Aussicht gestellt. Richard Weger hatte kritisiert, dass die Höhe der Gebäude nicht in die Umgebung passe. Auch die Bürgermeisterin war der Meinung, dass das Ortsbild nicht leiden sollte, wenn es darum gehe, viele Wohnungen entstehen zu lassen. Michael Demeter und Peter Finkel wiederum hatten darauf verwiesen, dass man andererseits Wohnraum schaffen und Flächenfraß vermeiden wolle. Die Gebäude verfügten über Satteldächer, die dem schwäbischen Baustil entsprächen, wie Maria Granz anmerkte. Den Bauanträgen zum Neubau eines Legehennenstalls, eines Wirtschaftsdüngerlagers und einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle mit Güllelager beim Freyberger Hof wurde mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Es handle sich um privilegiertes Vorhaben und das Landratsamt habe seine Zustimmung bereits signalisiert. Zur Beurteilung des Vorhabens würden auch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie das Wasserwirtschaftsamt beteiligt werden. Maria Granz und Sonja Foag hatten Bedenken gezeigt, nachdem derzeit in diesem Bereich nach einem neuen Brunnenstandort gesucht wird.

Weiter wurden der bei der Feuerwehrgemeinschaft Hafenhofen-Eichenhofen-Konzenberg neu gewählte Kommandant Thomas Seichter und sein Vertreter Bernd Schuster, sowie der bei der Freiwilligen Feuerwehr Haldenwang neu gewählte Kommandant Jürgen Karsten in ihrem Amt bestätigt. Die Kosten für die Dienstuniformen ihrer Wehren soll von der Gemeinde künftig „in erforderlichem Umfang“ übernommen werden, heißt es im Beschluss.