Grußelspaß und mehr: Veranstaltungstipps für das lange Wochenende

Auch wenn man kein Halloween-Fan ist, über den Feiertag und das lange Wochenende freuen sich dennoch viele. An den Abenden des 30. und 31. Oktobers sowie in den Tagen darauf ist in der Region einiges geboten. Von Partys bis hin zu kulturellen Veranstaltungen: Wir haben ein paar Ausflugstipps zusammengestellt.

Gefeiert werden kann gleich an mehreren Tagen im HeiDi‘s Club in Jettingen-Scheppach : Am Mittwoch, 30. Oktober, findet ab 18 Uhr eine Teenie-Party statt. Die Disco lädt alle Teenies im Alter zwischen 12 und 15 Jahren zur Halloweenparty ein. Gefeiert wird natürlich nur bis 22 Uhr. Gruselige Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht. Die Veranstalter schenken an diesem Tag keinen Alkohol aus, und die Eltern müssen vor der Tür bleiben. „Diese Party ist nur für euch“, so die Betreiber. Eintritt kostet 2,50 Euro. Am Tag darauf findet dann abends ab 21.30 Uhr die Party für die Erwachsenen statt. Auf dem Mainfloor gibt es Mixed Clubsound mit DJ-BreakBeat und DJ-Achim, im Xtra-Bereich läuft HipHop/Deutschrap/Oldschool. Vorverkaufstickets gibt es auf der Internetseite für fünf Euro.

Nach dem großen Anklang im vergangenen Jahr war klar: Das wird Halloween-Tradition. Das Stückwerk in Krumbach verwandelt sich am 31.10. ab 19.30 Uhr erneut in ein Horrorhaus. In verschiedenen Themenräumen ist für Gänsehaut gesorgt. Ob mit oder ohne Verkleidung, jeder ist willkommen.

Halloween im Legoland und Peppa Pig Park : Die Monster sind im Legoland los – und zwar noch bis einschließlich Sonntag. Zur Halloween-Monster-Party im Freizeitpark gibt es viel Gruselspaß und zusätzlich am Samstag extralange Öffnungszeiten. Übrigens: Kinder, die während der Halloween-Monster-Party verkleidet in den Park kommen, erhalten einen Gutschein über einen freien Eintritt für das WinterWonder Legoland. Weniger gruselig geht es im benachbarten Peppa Pig Park zu. Kleinere Gäste können hier am Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr mit Schweinchen Peppa Halloween feiern.

Wer es lieber etwas ruhiger möchte, könnte am Donnerstagabend, 31.10., ein Konzert in der Kapuziner-Halle in Burgau besuchen. Dort spielen Martin Köhler, Hermann Innermann, Alex Hitzler, Hartmut Welz und Volker Panitz, die in der regionalen und auch überregionalen Musikszene als „The Beatels“ bekannt sind. Klassiker wie Yellow Submarine, Strawberry Fields und Yesterday sind natürlich im Repertoire. Die Musik der 60er und 70er Jahre gibt es ab 20 Uhr zu hören, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets kosten 18 Euro, es wird eine Abendkasse geben sowie ermäßigte Preise.

„Hört ihr Leut und lasst Euch sagen…“ – mit diesem Ruf geleitet der „Nachtwächter zu Lypheim“ seine jungen Gäste durch dunkle, unheimliche Gassen. Immer auf der Suche nach Gesindel, Bettlern oder Wegelagerern. Vor allem über die Nacht zum 1. November ranken sich Mythen und Legenden – da kann es schon etwas unheimlich werden. Außerdem weiß der „Nachtwächter zu Lypheim“ einiges zu erzählen, aus einer Zeit, die auch das dunkle, finstre Mittelalter genannt wird. Die Kinderstadtführung in Leipheim ist geeignet für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die auch eine Begleitperson mitbringen können. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Los geht es am Mittwoch, 30. Oktober, 17.30 Uhr, Treffpunkt ist der Schlosshof.