Teure Elektronik bei Einbruch in Hammerstetter Bauwagen gestohlen

Jugendliche aus Hammerstetten sind nach dem Einbruch in ihren Bauwagen bestürzt. Inventar im Wert von fast 5000 Euro wurde aus dem Treffpunkt gestohlen.

Seit 15 Jahren gibt es den Bauwagen Hammerstetten. Der Jugendtreff zwischen dem Kammeltaler Ortsteil und dem Nußlacherhof bietet Jugendlichen an der Kammel einen Treffpunkt, um ungestört zu feiern. Vor drei Jahren haben den Bauwagen drei Jugendliche übernommen, die viel Herzblut und Geld in die Renovierung und technische Ausstattung gesteckt haben. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Wagen von Unbekannten aufgebrochen und regelrecht ausgeräumt. Ein Fernseher, die Musikanlage mit eingebauten Boxen und vor allem eine große Menge an Getränken wurden gestohlen. Die unbekannten Personen zerstörten erst die Alarmvorrichtungen und bauten danach die Einrichtung aus. Die ermittelnde Polizeiinspektion Burgau erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (bwz)