Abstieg: Das Abenteuer Dritte Liga ist für den VfL Günzburg vorbei

Das war’s. Nach der 25:31 (10:15)-Niederlage bei der HSG Bieberau-Modau sind die Handballer des VfL Günzburg aus der Dritten Liga abgestiegen. In den verbleibenden drei Begegnungen der Abstiegsrunde können sie den Rückstand zum derzeitigen Tabellenzweiten SV Zweibrücken nicht mehr wettmachen – und nur zwei der sechs Mannschaften in der Staffel bleiben am Ende drittklassig. Die Enttäuschung bei den Weinroten ist greifbar. Ein paar der vielen Ursachen für das Scheitern finden die Günzburger freilich bei sich selbst.

Chronische Auswärtsschwäche

So wirkte sich die chronische Auswärtsschwäche der Mannschaft verheerend aus. Wer länger als ein halbes Jahr in fremden Hallen erfolglos bleibt, darf sich nicht beschweren, wenn er absteigt. Zusätzlich müssen sich die Günzburger den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich längst nicht immer als verschworener Haufen präsentiert haben. Es ist kein Geheimnis, dass sich innerhalb des Kaders, allzu bereitwillig befeuert vom unmittelbaren Umfeld mancher Handballer, Abgründe zwischen „uns“ und „denen“ öffneten. Was im Leistungssport absolut in Ordnung ist, so lange die Resultate stimmen. Aber in Günzburg fehlten diese schönen Erlebnisse. Letztlich verpuffte sogar der „Neue-Besen-Effekt“ nach dem Trainerwechsel von Gábor Czakó zu Stephan Hofmeister.

Viel Pech

Für andere Begleiterscheinungen können die Günzburger nichts. Es war einfach Pech, dass „zu viele ungünstige Umstände zusammengekommen sind“, wie Abteilungsleiter Torsten Zofka sagt. Er zählt folgende Faktoren auf: „Von Anfang an war da die Gruppierung in die mutmaßlich schwerste aller sieben Drittliga-Staffeln, gepaart mit dem denkbar ungünstigsten Spielplan, der uns gleich zu Beginn die schwersten Aufgaben servierte. Danach kamen die Verletzten. Und später, mit den fehlenden Erfolgserlebnissen, die schlechte Stimmung und der Verlust des Glaubens an sich selbst.“

Der Spartenchef ahnt, dass ernste Fragen hochkommen und auf Antworten pochen werden in den kommenden Tagen und Wochen. Einige Handball-Fans in der Region werden wissen wollen, wer „schuld“ ist am sportlichen Misserfolg – und das ist ein Abstieg natürlich auch dann, wenn ein Team als Außenseiter gestartet ist. Andere wollen womöglich wissen, ob das Abenteuer Dritte Liga den personellen und finanziellen Aufwand „wert“ war.

Das Spiel passt ins Gesamtbild

Das Spiel in Groß-Bieberau passte ins Gesamtbild, das der VfL Günzburg in den vergangenen Wochen gezeigt hatte.

Den Gastgebern war zuvor noch gar nichts gelungen in dieser Klassenverbleibsrunde, vier Niederlagen hatten sie einstecken müssen, ihre Hoffnung aufs Drinbleiben war schon vor dem Anpfiff auf ein Minimum gesunken. Dennoch merkte man ihnen an, dass sie ihren 100 Fans einen Heimsieg präsentieren wollten. Entsprechend legten sie los und führten schnell 3:0. Die VfL-Abwehr stand zu mannorientiert und schützte den Raum gegen den Ballbesitzer nicht ausreichend.

Erst in der achten Minute gelang dem insgesamt neunmaligen Torschützen Andre Alves der erste VfL-Treffer per Siebenmeter. Insgesamt sollte der Portugiese alle sechs Strafwürfe sicher verwandeln.

Die HSG dominierte die Begegnung weiter. Die Günzburger Abwehr war zwar dichter geworden und Torwart Patrick Rösch hatte einen Sahnetag erwischt, vorne aber wurde aus der Nahwurfzone einfach zu viel verworfen. Dennoch: Günzburg berappelte sich und als Manuel Riemschneider das 10:11 erzielte (24.), hofften die Weinroten auf Auswärtspunkte.

Schwachpunkt Über- und Unterzahlspiel

Ausgerechnet in dieser Phase erhielt der VfL zwei Zeitstrafen. Die Hessen nutzten das zu einem energischen Zwischenspurt. Das Über- und Unterzahlspiel sollte über die gesamten 60 Minuten ein Schwachpunkt der Günzburger sein.

In der zweiten Hälfte war die Frage, ob der VfL den zu hohen Halbzeitrückstand noch einmal aufholen könnte, schnell beantwortet. Die Falken dominierten nun die Begegnung und bauten ihren Vorsprung auf 27:19 aus (50.). Immerhin gab sich die Mannschaft um Abwehrregisseur Daniel Jäger nicht auf, endlich gelangen Gegenstoßtore aus der ersten Welle. Das 31:25 war ein gerechtes Endergebnis.

Und nun? Manche Spieler werden nach der laufenden Runde gehen. Sergi Alá I Sánchez hat bereits beim Wilhelmshavener HV unterschrieben, der momentan Chancen auf den Zweitliga-Aufstieg besitzt. Andererseits haben beinahe alle Spieler, die damals mit Günzburg aus der Bayernliga aufstiegen, beim VfL einen Vertrag für die Saison 2022/23 unterschrieben. (ica, AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Pfetsch (1), Kunst (2), M. Jahn, S. Jahn (1), Hermann (3), Meye, Jensen (1), A. Jahn, Alá I Sánchez (2), Jäger (1), Alves (9/6), Riemschneider (5)