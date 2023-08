Beim VfL Günzburg weht jetzt ein Hauch der großen Handball-Welt

Ein früherer Nationalspieler wird Trainer der Günzburger Handballerinnen. Er übernimmt ein komplett neues Team, das nun endgültig auf Bezirksebene antritt.

Die Suche nach einem Trainer für das Unternehmen Wiederaufbau im Frauenhandball des VfL Günzburg hat ein Ende. Und es ist ein gutes, wenn man den Aussagen aus der Führungsetage glauben darf. Abteilungsleiter Torsten Zofka zum Beispiel sieht im neuen Übungsleiter einen „Teamplayer, wie man ihn sich nur wünschen kann.“ Die Rede ist von Holger Winselmann.

Fast 500 Länderspiel-Tore

Der 59-jährige, gebürtige Magdeburger spielte in seiner aktiven Zeit als Rechtsaußen sowohl mit der damaligen DDR als auch später mit dem gesamtdeutschen Team auf internationalem Parkett, erzielte annähernd 500 Länderspiel-Tore. Viermal war er Landesmeister der DDR. 1986 feierte er mit dem Gewinn der WM-Bronzemedaille seinen größten Erfolg. Winselmann galt phasenweise als Weltklassespieler.

Der Liebe wegen verschlug es ihn nach 20 Jahren Fernbeziehung irgendwann in den Augsburger Raum. Dort kümmerte er sich um seine damals schwer erkrankte Frau und suchte nach einem beruflichen Standbein außerhalb des Spitzenhandballs. Mit dem VfL Günzburg kreuzte er im bislang letzten Bezirksoberliga-Spieljahr der Weinroten die Klingen, als er beim TSV Gersthofen das Trainerzepter schwang. Handball war für ihn zur Nebensache geworden.

Nun wendet sich Winselmann einer neuen Aufgabe zu. Einfach wird es gewiss nicht. Der Günzburger Frauenhandball hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Zuerst erfolgte der Rückzug des langjährigen Erfolgsteams aus der Bayernliga, dann das Eingeständnis, dass es am Ende doch nur für eine Damenmannschaft in der Saison 23/24 reichen wird. Die wird nun endgültig in der Bezirksoberliga antreten und nicht, wie zunächst immerhin als Hoffnung genannt, in der Landesliga.

Sicher war nur: Jürgen und Peter Kees hören auf

Auch aufgrund der Unwägbarkeiten blieb die Trainerfrage lange offen. Sicher war nur: Die erfolgreichen Brüder Jürgen und Peter Kees beenden ihre Trainer-Tätigkeit. Die Nachfolgesuche aber zog sich. Der Spartenchef hatte dann die passende Idee, die erst sehr weit weg von einer Verwirklichung wirkte.

Als Zofka beim A-Lizenzinhaber anrief, war Winselmanns Interesse schnell geweckt. Auch die Schwere der Aufgabe – der Günzburger Damenhandball muss immerhin neu erfunden werden – schreckte den Erfolgsverwöhnten nicht ab. Ruhig, geduldig und verständnisvoll gab sich der Handball-Experte in den ersten gemeinsamen Einheiten. Schnell wurde klar: Winselmann kann nicht nur erste Liga und Nationalmannschaft, er versteht auch die Probleme an der Basis. Abteilungsleiter Zofka spricht schon jetzt von einer „riesen Verstärkung für den Verein.“ (AZ)