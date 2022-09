Das Ziel der Günzburgerinnen heißt Bayernliga-Klassenerhalt

Ein paar bekannte Gesichter fehlen beim Bayernliga-Start der Günzburger Handballerinnen. Die wollen den Klassenerhalt. Selbst das könnte schwierig werden.

Eine schwierige Bayernliga-Saison steht den Handballerinnen des VfL Günzburg bevor. Der dezimierte Kader und die erneut verschärften Abstiegsbedingungen machen das Vorhaben Klassenerhalt zu einer großen Herausforderung. Dennoch herrscht Zuversicht. Immerhin haben die Spielerinnen im weinroten Dress schon viele fast unlösbar erscheinende Aufgaben gemeistert. Einen Fingerzeig, wie es in der Staffel Süd laufen könnte, gibt wohl schon das Auftaktspiel.

Erste Partie bei der SG Mintraching/Neutraubling

Dazu gastieren die Günzburgerinnen am Sonntag, 18. September, ab 14 Uhr bei der SG Mintraching/Neutraubling. Es folgen zwei weitere Auswärtsspiele, ehe am Samstag, 8. Oktober, der erste Heimauftritt ansteht. Die Mannschaft um die Rückraum-Achse Martina Jahn, Tanja Stoll, Sina Schütte und Alena Harder erwartet dann ab 17.30 Uhr den TSV Ismaning.

Der Bayerische Handball-Verband hat die Frauen-Bayernliga mit 16 Teams erneut in eine Süd- und eine Nord-Gruppe mit jeweils acht Teams eingeteilt. Da es mit der TS Herzogenaurach im Norden schon Ende Juli den ersten Rückzug gab, steht bereits ein Absteiger fest. Der VfL Günzburg misst sich im Süden mit den bekannten Größen TSV Haunstetten II, HT München und SV München Laim; auch gegen Ismaning und Mintraching/Neutraubling wurde in jüngerer Vergangenheit schon gespielt. Dazu kommen die Aufsteiger TG Landshut und TSV Schwabmünchen. Die besten vier Teams der Gruppe Süd spielen dann ab Ende Januar 2023 mit den besten Nord-Teams um den Aufstieg. Alle anderen Mannschaften müssen in die Play-Downs. Diesen Weg zu vermeiden, hat aus VfL-Perspektive Priorität.

Vier Spielerinnen nicht mehr dabei

Nach einer langen Saison 21/22 ging es für die Günzburgerinnen in eine verdiente Sommerpause. Zum Start in die Vorbereitung auf die neue Runde fehlten dann einige gewohnte Gesichter: Daniela Stoll, Talena Menke, Helena Jooß und Annelie Galgenmüller sind nicht mehr dabei. Da Martina Jahn nach ihrer Verletzung aus der zurückliegenden Saison erst Anfang September ins Training einsteigen konnte und Neuzugang Sina Bosch bis Ende August aufgrund eines Auslandsaufenthalts fehlte, hatte das Trainer-Team um Peter und Jürgen Kees bei der Planung von Testspielen und Trainingseinheiten einige Mühe.

Neue Torhüterin für den VfL Günzburg: Marie Lindnau. Foto: Ernst Mayer

Mit Marie Lindnau konnte Günzburg zumindest auf der Torhüterposition einen weiteren Neuzugang präsentieren. Die großgewachsene Handballerin ist sportlich beim SC Vöhringen aufgewachsen und über die Stationen TG Biberach und TV Nellingen jetzt aus beruflichen Gründen nach Westschwaben zurückgekehrt. Ein Beweggrund, sich dem VfL anzuschließen, war natürlich Torwarttrainer Andreas Theimer, den Lindnau schon von ihrer Vöhringer Zeit kannte.

Aus der VfL-Jugend stießen Carla Pfetsch, Gracia Abmayr und Lena Groll in den Damen-Kader. (AZ)