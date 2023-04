Der Klassenerhalt ist nicht mehr unmöglich für den VfL Günzburg

Die Handballerinnen des VfL Günzburg meistern in der Bayernliga-Abstiegsrunde eine äußerst knifflige Hausaufgabe. Warum die Partie lange spannend bleibt.

Noch immer droht die Versetzung in die tiefere Spielklasse, aber die Handball-Lehrer Peter und Jürgen Kees konnten diesmal sehr zufrieden sein mit ihren Handball-Schülerinnen. Die Prüfung gegen den TSV Winkelhaid war wirklich nicht einfach zu bestehen für den VfL Günzburg. Zäh wurde mit der Aufgabe gerungen, ehe ein 32:28 (13:14) von der Anzeigentafel leuchtete – auch als Zeichen eines möglichen Klassenverbleibs in der Bayernliga.

Die ersten beiden Tore in diesem ungemein spannenden Spiel erzielten Hanna Sperandio und Sina Schütte. Leise gab der VfL in der Anfangsphase den Ton an. Nachdem die neunmalige Torschützin Martina Jahn das 4:3 erzielt hatte, waren die Winkelhaiderinnen am Drücker. Verena Götz und Christina Räbel kippten die Begegnung. Nun führte der TSV.

Das Spiel wogt hin und her

Die Partie wogte in einem Wechselbad der Spannungsgefühle hin oder her. Es wurde über das Feld gerast. Mal führten die einen, dann die anderen. Beim 11:9, wieder durch Martina Jahn, hofften die Weinroten auf eine Wendung in ihre Richtung. Beim 11:12 durch Susanne Spychala hofften die Gäste, auf Erfolgskurs zu sein.

Der VfL spielte durchdacht, scheiterte aber oft am Aluminium. In Unterzahl wurde zudem zu früh abgeschlossen. Drei Treffer ins leere Günzburger Tor waren die Folge. Das zehrte an den Nerven der Zuschauenden.

Die Abschlussquote passt nicht

Immerhin: Eine taktische Neuausrichtung war nicht notwendig. Die Kees-Brüder waren zum Seitenwechsel zufrieden, wäre da nicht die Abschlussquote gewesen. Doch nach dem 13:15 schien der freie Raum zwischen der starken Winkelhaider Torfrau und dem vielen Aluminium endlich gefunden. Fünf Tore in Folge gelangen den Weinroten. Beim 20:16 versäumten es die Spielerinnen um die starke Sina Schütte, den Sack zuzumachen. Schwester Leichtfuß schien urplötzlich eingewechselt. Und es kam, wie es nicht kommen hätte müssen: Anna Pröll, die insgesamt elf Buden machte, erzielte den Anschluss zum 20:19 (41.).

Sina Schütte befreite ihr Team mit den nächsten beiden Treffern aus der Winkelhaider Umklammerung. Bis zum Schluss blieb es trotzdem spannend. Nach dem 30:28 durch Susanne Spychala und einer Zeitstrafe gegen den VfL kam aufseiten der Günzburgerinnen erneut Angst auf. Nina Porkert und Tanja Stoll trafen jedoch in Unterzahl. 32:28 stand es 34 Sekunden vor Schluss. Das reicht sogar im Handball sicher.

Jetzt steht der VfL Günzburg auf Platz drei

Die Günzburgerinnen erklommen vorübergehend den rettenden dritten Platz der Abstiegsrunde. Das macht Hoffnung. Mehr im Augenblick noch nicht. (AZ)

VfL Günzburg Schlund, Beck, Lindnau; Harder (3), Abmayr (1), Bosch (1), Stoll (3), Schütte (8/5), Sperandio (4), Pfetsch, Stern, Jahn (9/1), Porkert (3)