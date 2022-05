Der VfL Günzburg besteht den Charaktertest

Der als Absteiger feststehende Handball-Drittligist VfL Günzburg erreicht ein Heim-Remis. Die Fans erleben Schlussdramatik und einen entscheidenden taktischen Kniff.

Die Serie ihrer starken Heimspiele fortgesetzt und gleichzeitig den Charaktertest bestanden haben die Handballer des VfL Günzburg. Schließlich steht für sie der Abstieg aus der 3. Liga bereits fest; es gibt also außer der Sportlerehre und dem Ansehen des Vereins im Sinne des fairen Wettbewerbs nichts, wofür es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Doch genau das taten die Spieler von Coach Stephan Hofmeister am 7. Mai. Am Ende holten sie ein absolut leistungsgerechtes 27:27 (13:14) gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II.

Matevz Kunst auffälligster Günzburger

Die ersten beiden Führungen zum 1:0 und 2:1 erzielte einmal mehr Andre Alves, dessen Akku unerschöpflich scheint. In dieser Anfangsphase legten die Einheimischen regelmäßig ein Tor vor und der Gast glich postwendend aus. Dieses Wechselspiel hielt bis zum 6:5, als Matevz Kunst – nicht nur wegen seiner sechs Treffer auffälligster Günzburger – einnetzte.

Danach wendete sich der Spielverlauf. Nikola Sorda und Marc Robin Eisel trafen zum 6:8. Die weinrote Defensive war nun oft zu zögerlich, Patrick Rösch wurde allein gelassen und auch der Gegenstoß war entgegen aller Absprachen unsortiert. Das setzte immerhin zusätzliche Kampfkraft frei. David Pfetsch gelang beim 9:9 der neuerliche Ausgleich.

Patrick Bieber zeigt super Paraden

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte – mit leichten Vorteilen für die Rheinland-Pfälzer. In ihren Reihen stand mit Torwart Peribonio Roko auch der beste Mann auf dem Platz. Besonders bei Würfen von den Außenpositionen demonstrierte er Ausnahmekönnen. Da sich die VfL-Abwehr steigerte und auch Patrick Bieber etliche super Paraden zeigte, während sich die Eulen-Reserve ein paar Schnitzer erlaubte, kippte die Begegnung erneut. Jakob Hermann warf die Günzburger 22:21 in Führung (47.).

Nun gab der zukünftige Bayernligist den Takt wieder vor und die Gäste glichen aus. In der 57. Minute schien sich das Blatt gar dem der kampfeslustigen VfL-Spieler zuzuneigen, als erst Matevz Kunst mit einem fulminanten Schlagwurf und dann Sergi Alá I Sánchez mit einem frechen Wurf von außen das 27:25 erzielten.

Doch eine Zwei-Tore-Führung kurz vor Schluss bedeutet im Handball nicht viel. Der erneut starke Stephan Jahn erhielt eine Zeitstrafe. Schnell stand es 27:27, weil die Gäste ihre Überzahl-Möglichkeiten über die gesamten 60 Minuten konsequent nutzten.

Verdientes Glück

Damit nicht genug: Friesenheim-Hochdorf erhielt auch noch den letzten Ball und nahm 18 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. Wie sehr es auf Kleinigkeiten im Handball ankommt, zeigte sich nun daran, dass Michael Jahn nur wegen seiner Größe und Reichweite von Hofmeister genau dort als Außenverteidiger – das ist eigentlich überhaupt nicht seine Abwehrposition – platziert wurde, wo vermutlich der finale Pass ankommen würde. Und tatsächlich störte der Hüne ganz am Ende das entscheidende Anspiel um Sekundenbruchteile. Das letzte Tor fiel genau um diese allerkleinste Zeigerbewegung auf der Uhr zu spät. Also hatten die Günzburger auch Glück. Vermutlich verdient, denn allzu oft kam das in der abgelaufenen Saison nicht vor. (AZ)

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Kaulitz, Pfetsch (3), Kunst (6/1), M. Jahn, S. Jahn (4), Hermann (3), Meye (1), Jensen (1), A. Jahn, Alá I Sánchez (2), Jäger, Alves (5), Riemschneider (2)