Der VfL Günzburg darf sich jetzt nicht abdrängen lassen

Wie sich der VfL Günzburg aufs wichtige Drittliga-Heimspiel gegen den TV Willstätt einstimmt und was Handball-Trainer Stephan Hofmeister vor der Partie sagt.

Nur die großen fränkischen Bundesligisten können in Bayern mehr hochkarätigen Handball über alle weiblichen und männlichen Jahrgänge bieten als der VfL Günzburg. Entsprechend stolz startet das Aushängeschild des Vereins, die Drittliga-Männer, an diesem 26. Februar ins Heimspiel gegen den TV Willstätt. Als Außenseiter zwar, aber selbstbewusst. Chefcoach Stephan Hofmeister gibt nach ein paar Nackenschlägen zu seinem persönlichen Start mutig vor: „Ich möchte meinen ersten Drittliga-Sieg.“

Beide müssen unbedingt gewinnen

Der wäre gleich aus mehreren Gründen von immenser Bedeutung – was allerdings auch für die Ortenauer gilt. Die normalerweise bärenstarken Gäste befinden sich auch durch viel Verletzungspech ein wenig überraschend auf dem undankbaren siebten Rang, der zur Teilnahme an der Abstiegsrunde verpflichtet. 21:17 Punkte wurden bislang errungen, der Sechste, HBW Balingen-Weilstetten II, ist mit 21:15 Punkten in direkter Reichweite. Die Bedeutung des aktuellen Aufeinandertreffens schwillt für beide Mannschaften weiter, da Günzburg nach einer grandiosen Vorstellung am 30. Oktober 2021 in Willstätt gewonnen hatte. Ein weiterer Sieg und die richtige Konstellation in der Abschlusstabelle würden den Weinroten eine top Ausgangsposition verschaffen und aufseiten der Südbadener einen Albtraum auslösen. Klar ist: Beide Teams müssen unbedingt gewinnen.

Das Hinspiel als Vorbild betrachten

Das Hinspiel war aus Sicht der Weinroten Vorbild und Machbarkeitsexpertise. Auch damals war der VfL Günzburg krass ersatzgeschwächt und haute wie aus dem Nichts seine Saisonbestleistung raus. Schon zur Halbzeit stand es 11:6, nach Wiederanpfiff rechneten nicht wenige Handball-Experten mit einem Einbruch des VfL. Doch gefehlt: Mit einer top Abschlussquote und ruhigem Spielaufbau wurde bis zum Endstand von 27:21 ziemlich ungefährdet Handball gespielt. Torwart Patrick Rösch vernagelte das Tor, um jeden Millimeter Hallenboden wurde gekämpft, Andre Alves gelangen 13 Tore. Doch Star war eine geschlossene kampfesfreudige Einheit. „Nur so kann es gehen“, mahnt Hofmeister seine Jungs.

Willstätt war zuletzt gut drauf

Am vergangenen Wochenende war die Willstätter Mannschaft um den früheren dänischen Nationaltrainer Ole Andersen spielfrei. Davor demonstrierten die Südbadener eindrucksvoll, wie wenig Lust sie auf die Nichtabstiegsrelegation haben und fegten den TSV Blaustein mit 42:26 aus der Halle. Daniel Schliedermann, der sein Handball-Einmaleins bei der TSG Ehingen erlernt hatte, traf damals neun Mal, Alexander Welz warf acht Tore. Ihre Kreise gilt es seitens der Günzburger einzuschränken. Rückraum, Kreisläufer und eine sehr kompakte defensive Deckung sind Prunkstücke der Gäste.

Nur Kämpfen reicht nicht

Die Blaustein-Niederlage wurde im Günzburg ruhig aufgearbeitet. Einiges lag in jener Partie ganz sicher am cleveren Gegner. Hofmeister sagt aber auch: „Manche Fehler dürfen in der 3. Liga einfach nicht passieren, da geht es um Liga-Tauglichkeit. Begeisternder Kampf allein genügt nicht, auch der Verstand und die Ruhe im Spielsystem spielen eine Rolle. (AZ)

