Der VfL Günzburg drängt zurück in die Drittklassigkeit

Die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg haben sich nach einer Leistungsdelle wieder erholt. Aber ein Heimsieg gegen den HSC Coburg II ist nun Pflicht.

Fast jeder Handball-Bayernligist hat sich in der aktuell laufenden Meisterrunde schon eine kürzere oder längere Leistungsdelle geleistet. Das einzige Team, das bislang weitgehend unbeirrt von Winternickerchen und Frühlingsgefühlen Erfolg an Erfolg reiht, ist Tabellenführer HT München. Die Hachinger vom Thron zu stoßen und selbst als bayerischer Titelträger auf die dritte Spielebene zurückzukehren, ist das Ansinnen des VfL Günzburg.

Anspiel in der Rebayhalle: 16. April 2023, 19.30 Uhr

Entsprechend heiß entflammt ist die Mannschaft von Trainer Stephan Hofmeister vor dem Heimspiel gegen das Perspektivteam des Zweitligisten HSC Coburg. Ein Sieg ist allerdings Pflicht an diesem Samstag, 15. April. Ab 19.30 Uhr wird dann durch die Rebayhalle gefetzt.

Der HSC Coburg ist einer von wenigen im männlichen Bereich umfassend stark aufgestellten bayerischen Topvereine im Handball. Die Männer spielen aktuell in der 2. Bundesliga, die A-Jugend in der Bundesliga, die B-Jugend durfte unlängst die Landesmeisterschaft feiern. Die Zweite soll als Bindeglied Talente auf den Spitzenhandball vorbereiten. Das gelingt auf der höchsten Spielebene im BHV-Bereich naturgemäß gut.

Die Teams kennen sich

In der zurückliegenden Saison waren sich Günzburg und Coburg noch in der Abstiegsrunde der 3. Liga begegnet. Diesmal trafen sich beide Teams schon im Hinspiel der Play-off-Runde. Der VfL konnte damals beim 27:25 (15:14) zwei Punkte aus Franken entführen. Aber es war hart; nicht nur, weil Daniel Jäger an jenem Tag fehlte. Als Hannes Baur in der 56. Minute das 26:23 erzielte, schien der ersehnte Auswärtssieg schon in trockenen Tüchern. Doch eine Zeitstrafe gegen die Schwaben, der eingewechselte Bruder Leichtfuß sowie plötzlich gute fränkische Abwehrarbeit ließen noch einmal gehörig Spannung aufkommen. Lasse Schartl erzielte bei 58:16 Minuten das 25:26. Günzburgs Spielmacher Nicolai Jensen erlöste die Weinroten erst ganz kurz vor Schluss mit dem 27. Treffer.

Der VfL Günzburg ist also gewarnt und falls es irgendein Spieler bis zum Anpfiff der aktuellen Hausaufgabe vergessen sollte, bekräftigt Hofmeister ihm gegenüber gerne den Sachverhalt, „dass das eigene Punktekonto mit 12:6 gegenüber dem gegnerischen mit 6:12 nicht vor einem starken Gegner schützt.“ Die favorisierten Landshuter wollten das kurz vor Ostern offenbar nicht so recht glauben – und unterlagen in Coburg prompt 38:40.

Coburger Handballer top ausgebildet

Aber die Oberfranken haben es als zweite Mannschaft immer schwer. Es gehört geradezu zur Definition solcher Teams, dass sie in Sachen Aufstellung von anderen Mannschaften abhängig sind. Mal darf ein Spieler ran, dann wieder ein anderer. Der Festspiel-Paragraf, der Spielplan, Verletzungen bei der Ersten und im Jugend-Bundesligateam spielen dabei eine Rolle und so dürfen die Günzburger Handballfans gespannt sein, wer tatsächlich in gelb auflaufen wird. Ganz sicher jedoch geben technisch top ausgebildete, junge Spieler ihre Visitenkarte in der Rebayhalle ab. Sie alle möchten sich am liebsten für höhere Aufgaben empfehlen.

Dasselbe gilt freilich für die Günzburger mit Blick auf den ersehnten Wiederaufstieg in die 3. Liga. (AZ)