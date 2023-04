Der VfL Günzburg feiert die Rückkehr ins Bayernliga-Titelrennen

Nach dem 30:28 gegen Coburg kann Handball-Bayernligist VfL Günzburg den Titel wieder aus eigener Kraft erreichen. Erst eine Aufholjagd ermöglicht den Erfolg.

Urplötzlich ist alles angerichtet für den Mega-Showdown in der Rebayhalle Günzburg. Weil Spitzenreiter HT München überraschend patzte und der VfL Günzburg seine Hausaufgabe gegen den HSC Coburg II nach einigem Hin und Her 30:28 (11:14) erledigte, kommt es nun am 29. April zum Gipfeltreffen um die Bayernliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga. Es war freilich eine fulminante zweite Halbzeit vonnöten, um die Weinroten zurück ins Titelrennen zu bringen.

Comeback-Qualitäten bewiesen

Gegen den Vorletzten dieser Play-off-Runde bewiesen die Schützlinge von Cheftrainer Stephan Hofmeister auf jeden Fall echte Comeback-Qualitäten. Die Nerven ihrer Fans schonten sie nicht. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit und einem mit Blick auf den Spielverlauf noch angenehmen Drei-Tore-Rückstand zum Seitenwechsel drehten die VFL-Handballer innerhalb von zehn Minuten das Spiel zu ihren Gunsten.

Der bessere Start sollte dem jungen und sportbegeisterten Zweitliga-Nachwuchs aus Coburg gehören. Der mit einigem Abstand beste Schütze der aktuellen Bayernliga-Saison, Julius Siegler, drückte insbesondere in den ersten zehn Minuten durch gekonnte und sehenswerte Würfe aus dem Rückraum dem Spiel seinen Stempel auf. Eine effektive Antwort hierauf blieb die eigentlich so sichere Abwehr des VfL zunächst schuldig und ließ damit auch den Günzburger Torwart Patrick Rösch teils sträflich im Stich.

Schweigen statt Fröhlichkeit in der Rebayhalle

Nach 15 Minuten und beim Stand von 5:10 trat anstelle der sonst so fröhlichen Stimmung in der Rebayhalle Schweigen. Folgerichtig nahm Sandro Jooß die erste Auszeit und versuchte, die Abwehr neu zu justieren. Erst einmal schien die Neuausrichtung ins Leere zu laufen. Im Angriff wurden viel zu hektisch Bälle hergeschenkt und auch die Verteidigung funktionierte nicht nach Wunsch. Bis zum Stand von 8:13 (24.) schien das Spiel nun seinen Gang zu gehen und die ersten Zuschauer sahen schon die weinroten Felle die Donau hinabschwimmen.

Damit hatten allerdings die VfL-Recken ein Problem. Schon in den letzten fünf Minuten der ersten Hälfte deuteten sie die bevorstehende Aufholjagd an und verkürzten bis zum Halbzeitpfiff auf ein insgesamt schmeichelhaftes Resultat.

Anders als es offenbar bei anderen bayerischen Handball-Spitzenvereinen der Fall ist, können die VfL-Coaches notwendige taktische Änderungen in der Halbzeitpause immer noch erfolgreich durchsetzen. Hinsichtlich der Einstellung musste ohnehin nichts geändert werden. Schon die ersten 30 Minuten wurde aufopferungsvoll, aber mit zu wenig Effizienz gekämpft und gelaufen.

Torwart Patrick Bieber hält stark

Zügig versperrte nun die zu gewohnter Stärke findende VfL-Abwehr unter tatkräftiger Mithilfe von Torwart Patrick Bieber den Gästen den Zugang zum Günzburger Gehäuse. In der 37. Minute gelang Noah Heisch der Anschlusstreffer (15:16) und nach vier Toren durch die Brüder Stephan und Alexander Jahn waren die VfL-Handballer flugs auf 19:16 enteilt. Alexander, der Jüngste der drei Jahn-Brüder im Team, bewies in dieser Phase erneut seine Kaltschnäuzigkeit vom Siebenmeterstrich und gab den Seinen Sicherheit und Selbstvertrauen.

Die spielfreudigen Coburger ließen sich durch den Günzburger Zwischenspurt allerdings noch nicht die Butter vom Brot nehmen und kamen wieder auf ein Tor heran. Nun entwickelte sich eine Tempohatz über den Boden der Rebayhalle. Tor um Tor warfen nun die auf beiden Seiten entfesselt aufspielenden Angriffsreihen. Kein Team ließ nur eine Sekunde an der eigenen Entschlossenheit zum Sieg zweifeln und so jagten die konditionell top aufgestellten Handballer innerhalb von fünf Minuten vom 20:19 (50.) zum 26:24 (55.). Durch weitere Tore von Michael Jahn und Nicolai Jensen schafften die Günzburger einen scheinbar beruhigenden Vorsprung und nach dem Treffer zum 29:26 durch Yannick Meye schien die Messe gelesen.

Nicolai Jensen trifft zum Endstand

Die Coburger Umstellung auf eine offensive Manndeckung schien zu diesem Zeitpunkt lediglich eine übliche Verzweiflungstat der Trainer. Das junge Gäste-Team bewies allerdings erneut seine große mentale Stärke und schaffte durch aufopferungsvolle Lauferei und Günzburger Leichtsinn bei noch 20 Sekunden auf der Uhr den Anschlusstreffer zum 29:28, wobei Nicolai Jensen zusätzlich durch eine herausragende Abwehraktion einen Wurf auf das leere Tor verhinderte. Und die Gastgeber liefen durch einen Fehlpass auch noch in einen letzten Coburger Gegenstoß. Der Ausgleich durch den völlig alleingelassenen Linksaußen lag in der spannungsgeladenen Luft. Patrick Bieber warf sich dem Angreifer allerdings spektakulär entgegen und konnte mit einer sehenswerten Parade den letzten Coburger Wurf des Spieles entschärfen. Das abschließende Tor dieses Nervenspiels sollte Nicolai Jensen gehören, der nach einer herausragenden Leistung in der zweiten Halbzeit folgerichtig den Titel „Man of the Match“ erntete. (AZ)

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Baur (1), Pfetsch, Meye (3), M. Jahn (4), S. Jahn (3), Scholz (2), Hermann (1), A. Jahn (6/5), Jensen (6), Heisch (4), Schmidt, Jäger