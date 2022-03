Der VfL Günzburg hat das Wunder Klassenerhalt abgehakt

Realistisch betrachtet, hat der VfL Günzburg den Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga verloren. Das nimmt vor dem nächsten Heimspiel Druck vom Handball-Team.

Das große Handball-Wunder namens Nichtabstieg ist mit 0:6 Punkten in einer Sechser-Gruppe bei sieben ausstehenden Begegnungen unwahrscheinlich geworden. An dieser Einschätzung führt aus Sicht des VfL Günzburg kein Weg vorbei. Sie ermöglicht den Drittliga-Handballern von Trainer Stephan Hofmeister immerhin, unaufgeregt in die kommenden sportlichen Aufgaben zu starten. An diesem 2. April ab 19.30 Uhr empfangen die Weinroten die Falken der HSG Bieberau-Modau. Die haben ihrem Selbstverständnis nach überhaupt nichts in der Abstiegsrunde zu suchen und wollen so schnell wie möglich alles klarmachen in Sachen Klassenerhalt. Damit stehen sie unter wesentlich größerem Druck als die Gastgeber.

Gäste haben ihr Saisonziel verpasst

Groß-Bieberau befindet sich in Südhessen, im Landkreis Darmstadt am Nordrand des Odenwaldes. Seit 40 Jahren spielen die dortigen Handballer im Leistungsbereich. Meist standen Top-Platzierungen in der 3. Liga zu Buche und diese Saison war die Aufstiegsrunde das erklärte Ziel. Dass der Gast, wenn auch knapp als Siebter, in die Klassenverbleibsrunde geriet, ist schon eine faustdicke Überraschung. Corona-Fälle und unendliches Verletzungspech gelten als Hauptursachen. Besonders die langfristigen Schulterprobleme von Lars Spieß und Vincent Klug taten nicht nur den Spielern selbst furchtbar weh.

Als ambitionierter Drittligist vermochte man immerhin mit Nachverpflichtungen zu reagieren: Der Ukrainer Leonid Mykhailialenko und der mazedonische Juniorennationalspieler Edvin Omeragikj von HC Bute Skopje wurden neu unter Vertrag genommen, aus der eigenen Reserve kam Matic Grusovnik ins Team. Das beschreibt für VfL-Verhältnisse ungeahnte Möglichkeiten.

Doch eine Nichtabstiegsrunde ist hinterhältig. Im Heimspiel gegen den TSV Neuhausen setzte es für die HSG eine unerwartete 31:34-Niederlage. Beim VfL weiß man, wie sehr das schmerzt. Hannes Grundler hatte mal wieder einen Sahnetag und die Maddogs spielten gewohnt sehr clever.

Harte Kritik an den Falken

Hart geht man nun mit den Falken ins Gericht. „Keine Leidenschaft, eine miserable Leistung und mangelnde Einstellung“ wird den früher Erfolgsverwöhnten auf der eigenen Homepage unterstellt. Gemeinhin wird eine Trotzreaktion erhofft, wenn man so in die Pfanne gehauen wird. Allein: Der Druck bleibt, urplötzlich und unerwartet einen Nichtabstiegskampf bestreiten zu müssen.

Allen Verletzten zum Trotz verfügt Bieberau-Modau auch in dieser Besetzung über eine bärenstarke Mannschaft. Bis auf zwei Dauerverletzte sind ja auch alle Spieler in den Kader zurückgekehrt. Aus einer robusten Defensive wird schnell nach vorne gespielt. Die meisten Tore erzielt Rückraum-Links Michael Malik. Überhaupt ist der Rückraum mit dem starken Linkshänder Jonas Dambach und dem schnellen Rückraum-Mitte Simon Brandt das Prunkstück. Also wieder eine schwierige Aufgabe für den VfL.

Für Günzburg ging's acht Jahre lang bergauf

Auch in Günzburg stand der Auftakt der Nichtabstiegsrunde unter dem hoffnungsvollen Motto: „Neues Spiel – neues Glück“. Groß war die Hoffnung auf einen Neustart, noch größer die Enttäuschung nach dem 22:31 in Zweibrücken. 0:6-Punkte sind die unerbittliche Tabellenrealität. Mangelnde Einstellung unterstellt der Mannschaft in Günzburg niemand. Acht Jahre ging es mit dieser Handball-Generation steil bergauf, sie hat die Handball-Freude nach Günzburg zurückgebracht. Erfolg stand auf der Tagesordnung. Das schwere Jahr, das irgendwann kommen musste, findet gerade jetzt statt. Woche für Woche hat sich die Mannschaft Druck gemacht, um mit einem kleinen Handball-Wunder am jeweiligen Wochenende insgesamt am Ende ein großes Handball-Wunder vollbringen zu können. Aber Wunder haben eben auch im Handball Seltenheitswert. (AZ)