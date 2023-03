Der VfL Günzburg hat den Platz an der Tabellensonne verloren

Die Handballer des VfL Günzburg leisten sich in der Bayernliga-Meisterrunde die zweite Niederlage in Folge. Vor allem eine Sache muss sich schleunigst ändern.

Es war eine derbe Heimklatsche, dieses 28:34 (14:17). Die mit dem Ziel Wiederaufstieg in die Dritte Liga angetretenen Handballer des VfL Günzburg unterlagen vor heimischer Kulisse einem starken TSV Allach, der unbeirrt seinen taktischen Stiefel herunterspielte und in seinem Torwart den besten Spieler auf dem Platz hatte. Günzburgs Chefcoach Stephan Hofmeister kritisierte in diesem Zusammenhang, einige Wurfversuche seiner Mannen seien „nicht ligatauglich“ gewesen.

Hofmeister: "Trauriges Heimspiel"

Durch die zweite Niederlage in Folge verloren die Günzburger den Platz an der Tabellensonne. Nun müssen die Weinroten erst mal wieder deutlich kleinere Brötchen backen. Hofmeisters Urteil: „Die Mannschaft kann mit Spielkrisen nicht umgehen. Sie führen schnell zu Systemverlust und Vereinzelung auf dem Spielfeld.“ So lange sich das nicht ändert, dürften die Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Dritte Liga Hoffnungen bleiben, lässt der Coach durchscheinen. Aus seiner Sicht war die Begegnung jedenfalls ein „trauriges Heimspiel, mit dem sich der VfL Günzburg nach objektiven Gesichtspunkten aus dem Kreis der ernst zu nehmenden Aufstiegsaspiranten verabschiedete.“

Noah Heisch erzielte für die Weinroten das 1:0. Torwart Patrick Rösch, der nach längerer Pause in der Anfangsformation stand, erwies sich als sicherer Rückhalt, bügelte manche Fehler seiner Vorderleute aus und war so Ausgangspunkt für eine 3:1-Führung. Keiner der vielen Zuschauer konnte ahnen, dass damit schon viel VfL-Pulver verschossen war. Die Gäste ließen sich vom Sturm im Wasserglas überhaupt nicht beeindrucken, verwirklichten ihr bekanntes Spielsystem und trafen fünf Mal hintereinander.

Teamleistung gegen Einzelkämpfer-Aktionen

Ein 3:5, noch dazu in heimischer Halle, sollte eigentlich kein Problem im torreichen Handball darstellen. Doch wieder einmal war früh innere Unzufriedenheit im schwäbischen Hühnerhaufen zu spüren. Das führte zu unbegründeter Hektik. Immerhin wurden individuelle Einsatzreserven erhöht. Bis zum 7:9 blieb das Spiel deshalb ausgeglichen, allerdings war alles zäh und die Unruhe im Günzburger Team wurde größer und größer. Ganz anders die TSV-Spieler. Sie strahlten Ruhe aus und wenn der Abwehr mal ein Fehler unterlief, stand der scheinbar vielarmige und riesengroße Torwart bereit. Der 7:12-Zwischenstand dokumentiert diese Phase Allacher Dominanz. Gute Einzelkämpfer-Aktionen und Torwart Rösch ließen nach einem Siebenmeter-Tor von Alexander Jahn (25.) Hoffnung auf ein Happy-End keimen.

Fans spüren die Verzweiflung

Gleich nach dem Wiederanpfiff der ausgezeichneten Schiedsrichter Felix Donaubauer und Benedikt Wille erhöhten Yannick Funk und Lukas Connert für die Gäste, die beim 14:19 wieder mit fünf Toren Differenz führten. Das fachkundige Günzburger Publikum spürte die VfL-Verzweiflung. Hektik machte sich breit und als die Münchner auf 16:23 (40.) Minute davon zogen, war die Vorentscheidung spätestens gefallen.

Selbst die Hereinnahme von Patrick Bieber, der erneut hielt, was zu halten war, konnte daran nichts ändern. Der Gast steuerte auf einen komplett ungefährdeten Auswärtssieg hin. Das 28:34 war auch in der Höhe verdient.

Ausreden ließ Hofmeister nicht gelten. Personell konnte aus dem Vollen geschöpft werden. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Rösch, Bieber; Baur (2), Pfetsch (1), Meye (3), S. Jahn (6), M. Jahn (5), Hermann (1), A. Jahn (4/4), Jensen (2), Heisch (2), Dragicevic, Schmidt (1), Jäger (1)