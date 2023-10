Der VfL Günzburg ist heiß aufs Süd-Derby der Bayernliga

Wesentlich mehr als frühere Glanzzeiten eint die Handball-Hochburgen VfL Günzburg und TSV Allach. Die treffen nun im Bayernliga-Derby aufeinander.

Zwei Handball-Hochburgen mit langer und phasenweise ruhmreicher Vergangenheit prallen aufeinander – entsprechend angespannt sind die Nerven auf beiden Seiten. Und das nicht allein, weil die Bayernliga-Partie zwischen dem VfL Günzburg und dem TSV Allach das Süd-Derby in der so nord-lastigen Bayernliga darstellt. Geschichte und Geschichten zuhauf hat diese Begegnung schon gemacht. Eine Story mehr wird am Samstag ab 19.30 Uhr in der Rebayhalle geschrieben.

TSV Allach einst stark im Feldhandball

Ihren Höhepunkt erreichten die Oberbayern im Feldhandball, zu Beginn der 70er-Jahre gehörten die Münchner Kindl zu den Top-Adressen im deutschen Handball. Zehn Jahre später stand der VfL Günzburg in der Bundesliga.

Danach ging es für beide erst einmal steil bergab zurück in den eigenen Bezirk. Eines vergaßen beide nie: Die Bedeutung der eigenen Jugendarbeit. Aus ihr wurde beidseits ungeahnte Kraft geboren. Lange spielten Münchner und Günzburger in der Jugend-Bundesliga und treffen nun in der Männer-Bayernliga aufeinander.

Das Süd-Duell ist auch zum Derby geworden. Aus den einst mächtigen Bezirksfürstentümern Schwaben und Oberbayern sind nur noch diese beiden Teams an der Spitze des Männer-Amateurhandballs übrig geblieben.

Weil der Gast brandgefährlich an der Isar lauert und meist grün daher kommt, nennen sich die TSV-Handballer Alligators. Der Name passt. Großstädtisch kultiviert, fröhlich, aber friedlich kommen die Allacher daher – außerhalb der Sporthallen, denn dort sind sie gefräßig. Zum Beuteschema gehören immer mal wieder auch Auswärts-Punkte.

Sechs Neuzugänge

Personell ist die Mannschaft im Vergleich zum Spieljahr davor nicht wiederzuerkennen. Mit Leander Lettl, Felix Dobler, Fynn Lühr, Tom Koschek, Noah Mund und Vincent Auer gab es gleich sechs Neuzugänge, die mittlerweile gut integriert sind. 4:6 Punkte konnten sie im Haifischbecken Bayernliga bislang erringen. Am vergangenen Wochenende gelang den Schützlingen von Sandor Virag ein 31:27-Heimsieg gegen den stark besetzten TSV Lohr. Der anfänglich deutliche Rückstand (2:7 und 5:10) warf die Allacher nicht aus der Bahn. Systemtreu blieben sie, bereits zur Halbzeit stand es 14:13. Im zweiten Durchgang dominierten die Alligators dann die Begegnung. Besonders die Außen waren stark. Am Ende leuchtete ein 31:27 von der Anzeigentafel in der Eversbuschstraße, das den Gästen schmeichelte.

Günzburgs Cheftrainer Stephan Hofmeister, der bekanntermaßen keine Angst vor großen Tieren hat, beobachtete das Spiel von der sicheren Tribüne aus. So konnte er seine Schützlinge aus persönlicher Erfahrung warnen: Nur mit einer überdurchschnittlichen Leistung werden die Punkte an der Donau bleiben.

VfL Günzburg ist personell gut aufgestellt

Beim VfL Günzburg scheint der erste Vireneinbruch des Herbstes überstanden. Unter der Woche waren erstmals wieder alle Spieler an Bord. Nico Schmidt wirft nach seiner langwierigen Schulterverletzung so, als wäre nichts gewesen. Selbst der Langzeitverletzte Ivo Dragisevic kann wieder am Training teilnehmen. Die personellen Voraussetzungen für einen Heimsieg könnten also nicht besser sein. Für die notwendige Aggressivität der Günzburger Handballfreunde um die Kapitäne Patrick Bieber und Nicolai Jensen sollte ein Blick auf die Tabelle genügen.

Nach der Partie bleibt Zeit zum Erholen; es findet eine zwei Wochen dauernde Spielpause statt. Das nächste Bayernliga-Heimspiel der Günzburger wird erst am 18. November angepfiffen. (AZ)