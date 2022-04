Der VfL Günzburg ist plötzlich dick im Geschäft

Gegen den SV 64 Zweibrücken spielt der Handball-Drittligist VfL Günzburg wie aus einem Guss. Nach dem Heimsieg darf das Team sogar wieder vom Klassenerhalt träumen.

Urplötzlich ist der Klassenerhalt wieder mehr als eine vage Theorie für die Drittliga-Handballer des VfL Günzburg. Die Weinroten gewannen nach einer überragenden Mannschaftsleistung auch ihr zweites Heimspiel in der Abstiegsrunde. Das 33:27 (16:9) gegen den SV 64 Zweibrücken fiel beinahe genauso deutlich aus wie die Klatsche im Hinspiel in Rheinland-Pfalz. Drei Punkte trennen die Schwaben nur noch von Tabellenplatz zwei. Der muss es am Ende mindestens sein in dieser Sechser-Gruppe, wenn das Team von Trainer Stephan Hofmeister das Wunder schaffen will. Wahrscheinlich ist das nicht, möglich durchaus.

Manuel Riemschneider bravourös

Vor allem, wenn die Günzburger diese Leistung konservieren können. Die kam umso überraschender zustande, da Matevz Kunst an Corona erkrankte. Für ihn spielte Allrounder Manuel Riemschneider auf der Königsposition im linken Rückraum. Mit viel taktischem Verständnis löste er diese Aufgabe hinten wie vorne mit Bravour. Trainer Stephan Hofmeister lobte, das sei „sicher einer der Schlüssel zum Erfolg“ gewesen.

Als Philipp Kockler das 0:1 erzielte, ahnte keiner der bestens gelaunten Fans, das dies die einzige Gäste-Führung bleiben sollte. Die Günzburger mischten von Anfang an ordentlich Abwehrbeton an und dahinter stand mit Patrick Bieber ein Keeper, der das Tor immer wieder vernagelte. Die VfL-Spieler hatten ihre Hausaufgaben gut gemacht und die sehr durchdachten Angriffskonzeptionen der Rheinland-Pfälzer überwiegend im Griff. Als David Pfetsch in der 13. Minute traf, prangte ein beruhigendes 6:1 von der Anzeigentafel.

Für die Löwen gab es weiter kaum ein Durchkommen. Die Günzburger Dominanz der Anfangs-Viertelstunde erwies sich nicht wie so oft in der Vergangenheit als Sturm im Wasserglas. Tore fielen weiter wie reife Früchte. Als Sergi Alá I Sánchez den 14. und 15. Treffer für seine Farben erzielte, machte sich Begeisterung auf den Tribünen breit. Überhaupt war die rechte Seite das Prunkstück. Bärenstark und voller Spiel- und Wurffreude präsentierte sich Andre Alves, der insgesamt 13 Mal traf.

Neun Tore Vorsprung

In der zweiten Halbzeit stellten die Gäste ihr Angriffsspiel ein wenig um. Viel lief nun über den wendigen Kreisläufer Kevin Knieps. Da Günzburgs Spielmacher Nico Jensen die Fäden fest in der Hand hielt, oftmals genau das richtige Register zog und seine Mitspieler immer wieder zu klaren Torgelegenheiten kamen, änderte sich an der schwäbischen Dominanz aber zunächst nichts. Am besten dokumentiert das der Treffer zum 22:13 (39.), mal wieder durch Andre Alves. Die Mannschaft schien auf dem besten Weg, nach der Neun-Tore-Auswärtsniederlage sogar den direkten Vergleich zu gewinnen.

Insgesamt verlor die Abwehr aber an Sattelfestigkeit, außerdem kamen arge Personalprobleme dazu. Stephan Jahn konnte wegen seiner Schulterprobleme gar nicht mehr eingesetzt werden. Und Manuel Riemschneider erhielt die Rote Karte. Zwei Aktivposten fielen damit aus. Neue Lösungen mussten gefunden werden. Routinier Michael Jahn beriet die Trainer mit guten Lösungsvorschlägen.

Der SV Zweibrücken nutzte diese Phase, gab ohnehin nie auf. Beim 25:22 durch Tom Grieser war der zuvor schöne Vorsprung des VfL auf Schlagdistanz geschrumpft. Eine Auszeit musste her. Und die Mannschaft ließ sich einfangen. Die Abwehr stand wieder, Patrick Bieber hielt ein paar freie Würfe.

Jakob Hermann nicht zu bremsen

Das war die Initialzündung für fulminantes Tempospiel. Besonders Jakob Hermann war gar nicht mehr zu bremsen. Ein 6:0-Tore-Lauf beendete SV-Träume jäh.

Da die Gäste kurz danach eine Zeitstrafe erhielten, schien der Weg geebnet, den direkten Vergleich noch einmal ins Auge zu fassen. Doch nach dem 33:24 von Jakob Hermann war Schluss mit der imponierenden Torejagd der Weinroten. Die letzten drei Tore erzielten die Zweibrückener.

Für die Hofmeister-Schützlinge kommt die Osterpause gerade recht, etliche Spieler sind angeschlagen. Anschließend geht es darum, endlich auch auswärts mal wieder eine überzeugende Leistung abzuliefern. Nur Siege helfen. Die nächste Chance ist in Coburg. Weiter denken lohnt nicht. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Pfetsch (1), M. Jahn, S. Jahn (3), Hermann (7), Meye (1), Jensen (1), A. Jahn, Alá I Sánchez (4), Jäger (2), Alves (13/4), Riemschneider (1)