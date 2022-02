Der VfL Günzburg leistet sich einen Derby-Auftritt zum Vergessen

Handball-Drittligist VfL Günzburg setzt seine Niederlagenserie auch in Blaustein fort. Warum für die Mission Klassenerhalt trotzdem alles möglich bleibt.

Nach 60 Minuten Abstiegskampf leuchtete eine verdiente Drei-Tore-Niederlage auf niedergeschlagene Günzburger Gesichter. Die Drittliga-Handballer konnten bei ihrem Auftritt in der Lixhalle in Blaustein einmal mehr gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nicht mithalten und verloren 30:33 (14:14).

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz 26:43 (12:21)

TSV Blaustein – VfL Günzburg 33:30 (14:14)

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Nach der 15. Pleite im 19. Saisonspiel sind die Weinroten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Gruppe G angekommen. Sie haben nur noch einen Punkt Abstand zum Laternenträger Plochingen. Und dennoch: Der Klassenerhalt bleibt, dem Spielmodus in dieser Saison 2021/22 sei Dank, möglich. Irgendwann aber müssen die Günzburger anfangen zu gewinnen, ehe sie es komplett verlernt haben.

Jakob Hermann bester Werfer des VfL Günzburg

Zumindest den besseren Start erwischten die Weinroten. Beim 6:3 (13.) und beim 9:6 (16.) hatten sie sich schon zweimal ein klein wenig abgesetzt. Der beste Günzburger Werfer im Derby, Jakob Hermann, wirbelte in dieser Phase insbesondere während der zweiten Welle die Abwehr des Gegners ordentlich durcheinander. Lediglich Blausteins Torhüter Samuel Beha verhinderte mit tollen Paraden eine noch höhere Günzburger Führung. In dieser Phase erinnerte das Spiel phasenweise an die tollen Günzburger Auftritte in der Bayernliga-Zeit.

Um das Blatt gegen den VfL zu wenden, genügten diesmal eine Auszeit und ein Gegner, der sich nicht schon in der 20. Minute geschlagen gibt. Durch einen 5:1-Tore-Lauf zum 11:10 (23.) drehte der TSV zwar noch nicht das Spiel in Gänze, er schaffte es aber, sich zurück auf Augenhöhe und den VfL zurück in die Abstiegssümpfe der Dritten Liga zu ziehen. Ein paar Entscheidungen der Unparteiischen brachten zusätzlich Hitze in das Ende der ersten Hälfte und so entwickelte sich das Günzburger Spiel im Handumdrehen in einen verkrampften Handball, bei dem der VfL die letzten sieben Minuten vor der Pause in Unterzahl spielen musste. Trotzdem kämpften die Weinroten und retteten zumindest ein Unentschieden in die Kabine. Das erste Tor nach Wiederanpfiff gehörte dann Nico Jensen, der zu alter Stärke zurückgefunden hat. Es war für diese Partie das letzte Mal, dass die Gäste führten.

Blaustein macht aus dem 19:18 ein 24:19

Zehn Minuten lang blieb die Sache zerfahren. Dann verwandelten die Gastgeber das 19:18 (40.) innerhalb von vier Minuten in das rückblickend vorentscheidende 24:19. Es war ein Leistungseinbruch auf Günzburger Seite, den es in dieser Saison so noch nicht gegeben hat. Reihenweise wurden komplett freie Würfe dem gegnerischen Torwart auf den Körper geworfen und als sei das noch nicht genug, wurden die Weinroten im Angriff komplett nervös und leisteten sich eine Reihe von technischen Fehlern, die konsequenterweise vom Gegner als Geschenke angenommen wurden.

Wirklich erholen konnten sich die Weinroten von diesem Aussetzer nicht mehr. Auch wenn in Abwehr und Angriff alles versucht wurde, die Fans auf der Tribüne sahen in der finalen Viertelstunde ein Spiel mit klar verteilten Rollen. Günzburg ackerte und versuchte irgendwie wieder heranzukommen, während Blaustein die Führung locker verwaltete.

Zukunftweisendes Heimspiel vor Augen

Verloren ist für Günzburg noch nichts. Entscheidend wird erst die Abstiegsrunde sein. Und schon am 26. Februar geht es zu Hause gegen den TV Willstätt und damit einen Gegner, der nach aktueller Tabellensituation mit dem VfL Günzburg in die gleiche Spielgruppe kommt. Das Hinspiel war eines der besten Günzburger Spiele der vergangenen Jahre. Das Rückspiel muss schon jetzt für die Spieler um Kapitän Patrick Bieber als eines der wichtigsten für die Zukunft gelten. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Kaulitz, Pfetsch, Kunst (5), M. Jahn, S. Jahn (2), Hermann (8), Ruckdäschel, Jensen (6), A. Jahn, Sanchez (1/1), Jäger (3), Alves (4/2), Riemschneider (1)