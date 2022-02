Der VfL Günzburg steht nun ganz unten in der Dritten Liga

Der VfL Günzburg verliert das Wegweiser-Heimspiel gegen den TV Willstätt. Was diesmal zum Erfolg fehlt – und worauf das Team aufbauen kann.

Wenigstens ein Punkt lag in diesem so wichtigen, womöglich vorentscheidenden Heimspiel in steter Reichweite für die Handballer des VfL Günzburg. Umso größer war die Ernüchterung nach dem bitteren 26:27 (15:12) gegen einen TV Willstätt, der sich mit aller Kraft und in der Momentaufnahme auch erfolgreich einer drohenden Teilnahme an der Abstiegsrunde entgegenstemmt. Günzburg dagegen ist nun ganz unten angekommen in dieser Gruppe G der dritten Liga. Die Ausgangsposition für die Relegation hat sich urplötzlich gleich in dreifacher Hinsicht und damit dramatisch verschlechtert. Als winziges Trostpflaster bleibt festzuhalten, dass noch immer nichts verloren ist in dieser so unerbittlich harten Saison.

Sorgenfalten schon vor dem Spiel

Groß waren die Sorgenfalten der VfL-Trainer schon vor dem Spiel gewesen. Zum einen stellt sich die Muskelverletzung von Sergi Ala Sanchez als hartnäckig heraus. Erneut musste sein Comeback auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Und zum anderen litt Energiebündel Stephan Jahn, der sich in dieser Saison sehr in den Vordergrund spielte, an einer schmerzhaften Hüftprellung. Wenigstens konnte er mitmachen. In großer Personalnot rückte Aufstiegskapitän Axel Leix aus der Reservemannschaft in den Kader.

Das 1:0 erzielte ein erneut gut aufgelegter Spielmacher Nico Jensen. Nach dem 2:1 durch Matevz Kunst erarbeiteten sich die schon körperlich in Größe und Breite imponierenden Gäste die seitens des VfL insgeheim befürchteten Vorteile. Yanez Kirschner traf zweimal hintereinander zum 6:9. Die Weinroten waren mal wieder überhastet und unnötig in eine Gegenstoßfalle geraten.

Schwaben berappeln sich

Nach ein paar Klarstellungen in der Auszeit durch Trainer Stephan Hofmeister berappelten sich die Schwaben und besannen sich auf ihre kämpferischen und läuferischen Tugenden. Im Spielbericht wird die Wende durch das 12:12 von Kunst dokumentiert. Der Slowene war nicht nur wegen seiner acht Treffer bester VfL-Feldspieler. Da auch Torwart Patrick Rösch wie schon im Hinspiel einen Sahnetag erwischte, kippte die Begegnung nun zugunsten der Einheimischen. Jakob Hermann, David Pfetsch und erneut Matevz Kunst trafen zur Halbzeitführung. Das sah richtig gut aus.

Der Drei-Tore-Vorsprung konnte bis zum 17:14 (36.) gehalten werden. All das kostete immens Kraft. Beherzt wurde weiterhin in der Abwehr zugepackt, doch im Angriff war zu spüren, dass die Durchschlagskraft nachließ. Viele Spieler, die auch mental eine Pause gebraucht hätten, mussten auf dem Spielfeld bleiben. Und der TV Willstätt hatte den besten Mann auf dem Platz, Alexander Velz. Er erzielte mit großer Durchbruchsfreude elf Tore und war trotz aller Kampfeslust von der VfL-Defensive nicht zu zügeln. Nach der Saison wird der aktuell Dritte der Torschützenliste in die 2. Liga zur SG BBM Bietigheim wechseln. Ein guter Einkauf.

VfL Günzburg ringt verbissen um den Sieg

Der VfL rang verbissen und führte dennoch beim 20:19 (43.) zum letzten Mal. Die Südbadener hatten fortan immer kleine Ergebnisvorteile – und sorgten 35 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. Ionnis Fraggis traf sicher von Rechtsaußen. Vier Sekunden vor Schluss gelang Daniel Jäger das letzte Tor einer umkämpften Begegnung.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz 26:43 (12:21)

TSV Blaustein – VfL Günzburg 33:30 (14:14)

VfL Günzburg – TV Willstädt 26:27 (15:12)

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Vieles, womöglich alles hätte im Ergebnis besser ausgesehen, wären die Günzburger nicht derart fahrlässig mit ihren Siebenmeter-Chancen umgegangen. Fünfmal traten sie an, nur ein Treffer sprang heraus, teilweise kläglich vergaben sie. Die Gäste verwandelten immerhin zwei von drei Strafwürfen. Diese Statistik allein beantwortet zu Teilen die Frage, warum die Weinroten einmal mehr in dieser Spielzeit als Verlierer vom Feld trotteten.

Wenigstens war es laut Chefcoach Hofmeister „endlich mal wieder eine Leistung, auf der man gut aufbauen kann“. (AZ, mit ica)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Kaulitz, Pfetsch (3), Kunst (8/1), M. Jahn (1), S. Jahn, Leix, Hermann (3), Ruckdäschel, Jensen (1), A. Jahn (3), Jäger (2), Alves (3), Riemschneider (2)