Der VfL Günzburg strebt volle Pulle Richtung Dritte Liga

Der VfL Günzburg startet als Favorit ins Handball-Bayernligaspiel gegen den TSV Allach. Der Trainer hofft, dass sein Team aus der jüngsten Schlappe gelernt hat.

Mit äußerst kritischen Worten hat Stephan Hofmeister die jüngste Niederlage des Handball-Bayernligisten VfL Günzburg analysiert. „Die zweite Hälfte geht so nicht“, wetterte der Coach nach dem 25:28 bei HT München. Anschließend richtete er den Blick wieder nach vorne. An diesem Samstag, 4. März, empfangen die VfL-Handballer in den Play-offs zur Dritten Liga den TSV Allach. Anspiel in der Rebayhalle ist um 19.30 Uhr.

Die Play-offs haben die Coronakrise des Sports in der Handball-Hochburg Günzburg endgültig vergessen lassen. Ins Hachinger Tal fuhren zwei Fanbusse und so ist es nur folgerichtig, dass zum anstehenden Heimspiel erstmals ein Teil der Südtribüne ausgezogen wird.

Allach besitzt Planungssicherheit

Die Allacher reisen mit 5:5 Punkten von der Isar an die Donau. Als Aufsteiger können sie mit der bisherigen Runde mehr als zufrieden sein. Als Vierter rutschten sie mit 15:13 Punkten knapp vor dem Anzinger SV (14:14) gerade noch in die Play-offs. Dieser seidene Unterschied bedeutete den Klassenerhalt und damit Planungssicherheit für die kommende Saison.

Umso überraschender trennten sich die Oberbayern kurz darauf von ihrem Trainer Aleksander Radukic. Zwar waren beide Seiten mit dem Erreichten mehr als zufrieden, gelten Aufsteiger aus der Landesliga doch als potenzielle Abstiegskandidaten, doch über die zukünftige Ausrichtung der Mannschaft herrschte Uneinigkeit. Seither schwingt der bisherige Co-Trainer Marco Müller das Trainerzepter beim Münchner Traditionsverein.

Ex-Friedberger Augner als Torgarant

Am vergangenen Wochenende unterlagen die Allacher nur knapp 28:30 bei der SG Regensburg. Es war ein Kampf auf Biegen und Brechen. In der 55. Minute stand es noch ausgeglichen 27:27. Eine Zeitstrafe und ein vergebener Siebenmeter der Gäste begünstigte die Regensburger und so mussten die Oberbayern am Ende punktlos und unglücklich die Reise nach Hause antreten. Bester Allacher Torschütze war Felix Augner, den die Günzburger Handballfans vielleicht noch aus seiner Friedberger Zeit kennen.

Lesen Sie dazu auch

Ausgeglichene Saisonbilanz

In der Vorrunde gewann der VfL sein Heimspiel ungefährdet 30:24. Besonders Stephan Jahn mit acht und Noah Heisch mit sechs Toren werden die Begegnung in aller bester Erinnerung haben. Das Auswärtsspiel ging dann 25:27 verloren. Dabei haderten die Schützlinge von Trainer Stephan Hofmeister zu sehr mit aus ihrer Sicht unverständlichen Schiedsrichterentscheidungen in der Anfangsphase.

Günzburg ist Favorit

Zu Hause und mit 8:2 Punkten im Rücken befindet sich der VfL Günzburg diesmal in der Favoritenrolle. Mahnend erinnert Hofmeister dann doch noch mal an die Schlappe in Unterhaching, für die ihm jedes Verständnis fehlt: „Das Spielsystem wurde komplett und grundlos aufgegeben. Wenn man das Wort Dritte Liga in den Mund nimmt, muss man in kleineren Krisensituationen die Souveränität bewahren“. Es ist also auch Wiedergutmachung angesagt. Personell kann der VfL Günzburg aus dem Vollen schöpfen. (AZ)