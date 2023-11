Der VfL Günzburg will und muss an seinem Gegner wachsen

Bayernligist VfL Günzburg tritt zum Handball-Hit in Landshut an. Der Trainer sagt, dass ein Sieg rausspringen sollte. Aber der wird ganz schwer zu holen sein.

Als Sportsmann durch und durch spricht Stephan Hofmeister von einer „erfreulich ordentlichen Herausforderung“. Indirekt zitiert der Handball-Trainer des VfL Günzburg damit die Weisheit, dass man im Sport oft genug an seinem Gegner wächst. Wenn das im konkreten Fall zutrifft, steht ein Knüller in der Bayernliga an, denn die titelambitionierten Weinroten gastieren beim aktuellen Dritten TG Landshut. Anspiel ist am Samstag, 25. November, um 20 Uhr.

Alle weinroten Rädchen müssen ineinander greifen

Nur wenn alle weinroten Rädchen ineinander greifen, kann der Auswärts-Coup gelingen. Und der wäre wichtig, um das zarte Pflänzchen Aufstiegshoffnung weiter sprießen zu lassen. Zu viele Punkte haben sich die Günzburger in der aktuellen Runde schon nehmen lassen und letztlich sind sie auch deshalb in der Momentaufnahme Fünfter, weil sie vor geraumer Zeit zwei Zähler am Grünen Tisch geerbt haben.

Jetzt wird gespielt. Und in der heimischen Halle des Sportzentrums West sind die Niederbayern traditionell eine Macht. Aber nicht unschlagbar: Eines ihrer vier Heimspiele verloren sie und das sogar ziemlich deutlich gegen die SG Regensburg. 12:4 Punkte stehen auf dem Konto der Landshuter, die Schwaben haben 11:5.

Stephan Hofmeister gibt sich prophetisch

Erstmals heißt es also im engeren Sinne „Spitzenspiel“ für die Günzburger Mannschaft um Kapitän Nicolai Jensen. Nur mit einem Auswärtssieg werden die Günzburger Anschluss ans obere Tabellendrittel halten können. Dabei hängen die Erfolgstrauben in Landshut arg weit oben, direkt unter der Hallendecke, mindestens so hoch wie in Regensburg. Dort gelang den Weinroten die Lese, nichts ist also unmöglich. Oder, wie Hofmeister fast prophetisch formuliert: „Am Ende einer Außenseiterchance können immer auch zwei Punkte stehen.“

Die Seinen hat er in der Trainingswoche auf die besonderen Stärken der Landshuter aufmerksam gemacht. Die hatten mit Severin Henrich, Matthias Müller und Daniel Scheibengraber schon vorher einen bärenstarken Rückraum und warteten für diese Spielzeit zusätzlich mit den spektakulärsten Neuzugängen der Liga auf. Paul Saborowski und Tobias Gretsch kamen vom Drittliga-Absteiger HaSpo Bayreuth und waren dort nicht nur irgendwelche Mitspieler, sondern absolute Leistungsträger. Da Gretsch nicht nur wurfgewaltig, sondern auch riesengroß ist, gewann die Turngemeinde hinten und vorn an Qualität. Saborowski, der schon einmal in der 2. Liga bei Eintracht Hagen wirbelte, ist zudem der beliebte Typ Linkshänder, der überall auf der Handball-Welt händeringend und mangels Masse oft erfolglos gesucht wird. Der Tabellenplatz kommt also nicht von ungefähr. Und ein solcher Kader hat in der Handball-Diaspora Bayern Seltenheitswert.

Lesen Sie dazu auch

Keine Verletzungssorgen

Aktuelle Verletzungssorgen gibt es aufseiten der Günzburger nicht. Lediglich Jakob Hermann wird wegen seines in der Saisonvorbereitung erlittenen Achillessehnenrisses noch länger fehlen. Immerhin schwimmt er schon wieder und wuchtet Gewichte. Selbst ein Angelurlaub war unlängst möglich. Der Weg der Besserung ist also beschritten.

Der VfL Günzburg bietet für seine Fans wie immer eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus an. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de) entgegen.