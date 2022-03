Die Chance ist klein für den VfL Günzburg, aber sie ist da

Der VfL Günzburg startet in die Drittliga-Abstiegsrunde. Die Weinroten nehmen eine belastende Hypothek mit – und den Mut, das Handball-Wunder zu schaffen.

Die Stunden der Wahrheit, jetzt sind sie da. Mit der Partie beim SV 64 Zweibrücken starten die Handballer des VfL Günzburg in die Abstiegsrunde der 3. Liga. Lediglich zwei der sechs Mannschaften in der Gruppe V dieser „Klassenverbleibsrunde“, wie sie der Deutsche Handball-Bund positiv aufwertend bezeichnet, werden dieses Ziel erreichen; alle anderen müssen auf die höchste Spielebene ihrer Landesverbände zurück. Anpfiff in der Westpfalzhalle ist am 26. März um 18 Uhr – und die Weinroten schleppen einen Rucksack voller Steine mit nach Zweibrücken.

Zwei schmerzhafte Niederlagen gegen Neuhausen

Die belastende 0:4-Punkte-Hypothek handelte sich die Mannschaft von Trainer Stephan Hofmeister in der Punktrunde ein. Zweimal unterlagen die Günzburger dem Team des TSV Neuhausen/Fildern, mit dem sie in dieselbe Abstiegsrunden-Gruppe wanderten. Umgekehrt starten die Württemberger nun mit 4:0 Zählern. Genauso wie die die HSG Bieberau-Modau, die in ihrer Drittliga-Spielrunde die HSG Coburg II zweimal schlug. Mit ausgeglichenen Punktekonten beginnen nach demselben Muster die mHSG Friesenheim-Hochdorf II und der SV 64 Zweibrücken die Spiele um Alles oder Nichts.

Für Hofmeister ergibt sich aus dieser Vorgabe die einfache Hochrechnung: „Günzburg wird praktisch kein Spiel verlieren dürfen, wenn er das kleine Handball-Wunder schaffen möchte.“

Zweibrücken hat gleich drei Super-Torjäger

Die Zweibrücker verfügen über eine sehr durchschlagskräftige Mannschaft. Gleich drei Spieler tauchen unter den besten zehn Torschützen ihrer Vorrunde auf. Auf Platz zwei steht Spielmacher Tim Götz mit 135 Treffern, der auf Rückraum-Mitte geschickt die Fäden zieht. Vierter ist Kreisläufer Kevin Knieps mit 111 Toren und auf Platz fünf folgt der Rückraum-links-Spieler Philipp Kockler. Während die meisten Drittligisten taktisch auf eine robuste 6:0-Deckung bauen, decken die Zweibrücker offensiver und suchen dann die Torejagd über schnelles Gegenstoßspiel. Vorne wird dann viel gekreuzt und der Abschluss über den wurfgewaltigen Rückraum oder den sich dahinter frei laufenden Kreisläufer gesucht.

Für die Trainer des VfL Günzburg stand vor dem Start in die Entscheidung umfangreiches Videostudium an. Duelle gegen den SV Zweibrücken gab es bislang lediglich in der Jugend-Bundesliga. Gut tat der Mannschaft auf jeden Fall das freie Wochenende. Neue Kräfte wurden getankt.

Personell ist beim VfL Günzburg alles stabil

Personell ist seit Wochen endlich alles stabil, auch wenn praktisch täglich das Damoklesschwert der Corona-Testungen schicksalhaft über der Mannschaft kreist. Aber das gilt in dieser Zeit ja für alle Sporttreibenden.

Die Verantwortlichen lassen ebenfalls nichts unversucht, um bestmöglich vorbereitet in das schwere Auswärtsspiel zu gehen. So wird die Mannschaft bereits am Vortag anreisen und im Parkhotel Weiskirchen übernachten. Dieser Ort war vor Jahren schon für zwei erfolgreich gestaltete Jugend-Bundesligaspiele in der Region der entscheidende Kick. Peri Maier, früher selbst begeisterter VfL-Handballer und Onkel der Jahn-Brüder, betreibt diese Wellnessherberge im nahen Saarland seit mehr als zwei Jahrzehnten und hat die Mannschaft eingeladen.

Hofmeister ist mit dieser Lösung natürlich hochzufrieden und kommentiert: „Anreisestrapazen sind ausgeschlossen, die Mannschaft wird ausgeruht und voll fokussiert antreten können.“

Abstiegsrunde: Die Heimspiele der Günzburger

VfL Günzburg - HSG Bieberau-Modau (Samstag, 2. April, 19.30 Uhr)

VfL Günzburg – SV 64 Zweibrücken (Samstag, 9. April, 19.30 Uhr)

VfL Günzburg – Friesenheim-H. II (Samstag, 7. Mai, 19.30 Uhr)

VfL Günzburg – HSC 2000 Coburg II (Samstag, 14. Mai, 19.30 Uhr)