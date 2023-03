Die Handballerinnen des VfL Günzburg dürfen weiter hoffen

Beim Auswärtscoup in Landshut pflegen die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg erfolgreich die Kultur des Zwischenspurts. Jetzt kommt's zum Showdown.

So bliebt der Klassenerhalt möglich für die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg. 29:19 (14:10) gewannen sie das Abstiegsrundenspiel bei der TG Landshut. Gleichzeitig leistete der TSV Haunstetten II mit einem Erfolg in Winkelhaid schwäbische Schützenhilfe. Zum Showdown im Kampf um den Klassenerhalt kommt es nun am Sonntag, 2. April 2023, wenn die Günzburgerinnen (7:7 Punkte) das Team aus Winkelhaid (8:6) erwarten, das derzeit am rettenden Ufer sitzt – und kräftig zittert.

Zunächst läuft's nicht für den VfL Günzburg

In Niederbayern lief es erst gar nicht nach dem Geschmack der Weinroten. Nur bis zum 3:3 war die Begegnung ausgeglichen, dann stürmten die Gastgeberinnen davon. Schlecht spielte der VfL nicht einmal, allerdings passte die Wurfeffektivität überhaupt nicht. Im Handball bedeutet das nicht nur kaum Tore, sondern früher oder später eine gegnerische Gegenstoßmaschine. Genau das war längst passiert, als die beste TG-Spielerin, Valentina Nwolina, das 9:5 erzielte.

Die Gäste-Trainer Peter und Jürgen Kees griffen zur ruhigen Aussprache während einer Auszeit, doch nicht einmal das schien zu fruchten. Andrea Hermann sicherte ihren Farben beim 10:6 wieder einen Vier-Tore-Vorsprung (19.).

Aufholjagd

Aber dann bliesen die VfL-Handballerinnen entschlossen zur Aufholjagd. Die Fehlwurforgie war beendet und Selina Schlund, die nach 15 Minuten für Eileen Beck ins Tor gekommen war, vernagelte ihren Kasten. Fast eine Viertelstunde lang gelang ihr das sogar komplett; das elfte Tor sollte den Landshuterinnen erst in der 33. Minute glücken.

Da lagen sie bereits in Rückstand. Acht unbeantwortete Treffer gelangen den Weinroten in dieser Phase. Das kommt selbst im Handball selten vor. Der verpatzte Start war angesichts des hübschen Halbzeit-Vorsprungs vergessen, Tore waren scheinbar wie reife Früchte von der hohen TG-Hallendecke gefallen, alte Leichtigkeit zurückgekehrt.

Lesen Sie dazu auch

Alena Harder trifft neunmal

Vermutlich fand der Landshuter Trainer in der Kabine trotzdem die richtigen Worte. Bis zum 12:16 (35.) blieb es – aus TG-Warte immerhin – beim alten Abstand. Dann vergaben die Landshuterinnen einen Siebenmeter. Der zweite entschlossene Günzburger Zwischenspurt in dieser Partie beendete alle Zweifel, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Die neunmalige Torschützin Alena Harder erzielte schließlich das 20:12 (44.). Harder verdiente sich diesmal ohnehin ein Sonderlob der Trainer, weil sie auch überragend deckte.

Die Niederbayerinnen gaben sich allerdings trotz des gewaltigen Rückstands nicht auf. Bis auf fünf Treffer Differenz kamen sie noch einmal heran. Doch der VfL-Torhunger war noch nicht gestillt. Wieder gab’s sechs Buden in Folge. Die Schwäbinnen hatten an diesem Tag den Zwischenspurt als Erfolgsmittel kultiviert. Das 29:18 per Siebenmeter durch Sina Schütte beschrieb zudem den höchsten Tore-Abstand in dieser Begegnung. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck, Lindnau; Harder (9), Abmayr, Bosch (1), Stoll, Schütte (5/2), Sperandio (3), Pfetsch, Jahn (7), Porkert (4)