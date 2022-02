Die Überflieger kommen: Geht für den VfL Günzburg trotzdem was?

Die Handballer der HSG Konstanz haben in dieser Drittliga-Saison immer gewonnen. Wenn der abstiegsbedrohte VfL Günzburg also einmal frei aufspielen kann, dann jetzt.

Mehr Außenseiter als der zuletzt phasenweise enttäuschend auftretende und chronisch erfolglose Handball-Drittligist VfL Günzburg kann man gar nicht sein. Vor heimischer Kulisse erwarten die Weinroten an diesem 12. Februar die Überflieger vom Bodensee, das 17 Mal in Folge siegreiche Team der HSG Konstanz. Andererseits haben schon unzählige Sportmannschaften bewiesen, dass gerade dann etwas gehen kann, wenn die äußere Erwartungshaltung und die innere Chanceneinschätzung gleichermaßen gen null tendieren. Ob Günzburg also im ersten Heimspiel unter seinem neuen Trainer Stephan Hofmeister ein Achtungserfolg oder gar die Sensation gelingt? Ab 20 Uhr fliegt in der Rebayhalle der Ball. Fans können unter 2G-plus-Bedingungen dabei sein.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II 23:40 (8:19)

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang 31:36 (17:19)

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg 28:25 (16:9)

TSG Söflingen – VfL Günzburg 28:25 (12:11)

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

In der hoch gehandelten Gruppe G der dritten deutschen Spielebene ziehen die Konstanzer einsam ihre Kreise. Sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten VfL Pfullingen haben sich die Südbadener mittlerweile herausgespielt. Alles wirkt größer und begeisternder, wenn man auf das Team vom Bodensee blickt. Da ist der große Kader, jung und dennoch größtenteils bundesliga-erfahren.

Großartiger Unterbau

Dann der Unterbau: Die HSG Konstanz gehört zum Inventar der Jugend-Bundesliga, die Reservemannschaft kämpft in der spielstarken Baden-Württemberg-Oberliga um Punkte. Alle Teams übrigens vom Kindersport an mit einem roten Ausbildungsfaden verbunden. Urplötzlich taucht immer wieder ein neues Talent aus der Schmiede auf. Zuletzt war es Lars Michelberger, der dann gleich von der Königsposition Rückraumlinks fünf Mal in einem engen Spiel einnetzte, als wäre er schon immer dabei gewesen.

Der Konstanzer Mannschaft, in der zu Saisonbeginn außer Peter Schramm, Maximilian Wolf, Fynn Beckmann und Tim Bornhauser kein Spieler älter als 25 Jahre war, merkt man diese Rundumbegeisterung an. Kein Team in der Drittliga-Gruppe spielt derartig schnell. Kein Team kann so ohne jeden Bruch im System wechseln. Jeder auf der Bank ist brandgefährlich und zur Tempohatz bereit.

Nur einmal wurde es eng für Konstanz

Im jüngsten Spiel gegen die Wundertüte der Liga, den TV Willstätt, wurde es erstmals richtig eng. 29:29 stand es in der 55. und 30:30 in der 58. Minute. Die Schänzle-Halle tobte, trieb ihre Handball-Lieblinge an und die Boy-Group hielt dem Druck stand. Gestützt auf einen überragenden Torwart Maximilian Wolf siegte Konstanz auf der Ziellinie 32:30 und bewahrte so seine blütenweiße Weste. Kämpfen können die Jungs also auch.

Günzburg und die "andere" Handball-Welt

Da könnte dem Fan der Günzburger durchaus Angst und Bange werden. Muss ihm aber nicht. Ein Besuch der anstehenden Begegnung lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen, um ein echtes Spitzenteam zu sehen und zum anderen, um mitzufiebern, wie sich das junge Günzburger Team der "anderen" Handball-Welt entgegenstellt.

Was Coach Stephan Hofmeister sagt

Nach zwei bitteren Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg tut ein Spiel ohne jeden Druck gut. Wichtig ist das Spiel dennoch, betont Coach Stephan Hofmeister vor seinem ersten Heimspiel in diesem Job. „Es geht darum, mitzuhalten, das eigene Niveau durch wettkämpfmäßige Anpassung weiter nach oben zu schrauben“.

Es fehlt den Seinen einfach auch an Erfahrung im Haifischbecken Dritte Liga. Diesmal können sie sich nur in eine Richtung anpassen: nach oben. Deswegen freut sich die VfL-Mannschaft auch sehr auf die Herausforderung.

Der VfL Günzburg ist sich selbst Vorbild

Vorbild ist sie sich ein stückweit selbst, zeigte sie doch ausgerechnet in der ersten Halbzeit des Hinspiels eine ihrer besten Saisonleistungen. Der Außenseiter ging das Tempo entschlossen mit und kam mit viel Mut und Kampfeslust selbst zu etlichen spektakulären Toren. Andre Alves wird seine sieben Tore aus allen Lagen in allerbester Erinnerung haben. Zur Halbzeit stand es nur 15:12. Das ist Handball-Schlagdistanz. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff stand es 23:14. Das ist Konstanz. (AZ)