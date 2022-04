Dieser Weg wird kein leichter sein für den VfL Günzburg

Nach dem 25:26 gegen den Bayernliga-Primus müssen die Handballerinnen des VfL Günzburg in die Abstiegsrunde. Das Punktepolster ist groß, die Ungewissheit ebenfalls.

Im Sport ragt häufig genug eine rasiermesserscharfe Kante zwischen überschwänglicher Freude und grenzenlosem Frust empor. Auf der unerquicklichen Seite gelandet sind diesmal die Handballerinnen des VfL Günzburg. Sie verloren ihr abschließendes Spiel der Vorrunde gegen Spitzenreiter TSV Haunstetten II nach einer beherzten Leistung 25:26 (10:12) und müssen nun in der Entscheidungsrunde um den Klassenerhalt kämpfen.

60 Minuten boten die Weinroten ihren Gästen ein Spitzenspiel auf Augenhöhe. Es passte zum bitteren Erlebnis, dass der vermeintliche Ausgleich durch Martina Jahn eine Sekunde zu spät fiel; die Schlusssirene hallte noch durch die Rebayhalle.

Torhüterin Eileen Beck ist ein Super-Rückhalt

Die Günzburger Mädels waren heiß auf dieses „Endspiel“. Sie stellten vor Torhüterin Eileen Beck, die einen Sahnetag erwischte und insgesamt 15 Würfe parierte, eine aktive und motivierte Abwehr und kamen im Angriff immer wieder zu aussichtsreichen Tormöglichkeiten. Nach zehn Minuten netzte Sina Schütte vom Siebenmeterpunkt zur ersten VfL-Führung ein. Annelie Galgenmüller und Alena Harder bauten den Vorsprung von 4:3 auf 9:6 aus. Doch die letzten acht Minuten der ersten Hälfte gehörten den Gästen aus Haunstetten, die hier eine 6:1-Tore-Serie erreichten.

Die Pausenansprache in der Günzburger Kabine freilich war ruhig, es gab ja nicht viel zu kritisieren. Krafteinteilung war ein Thema angesichts des dezimierten Kaders.

Ein Blitzstart in Hälfte zwei wendete das Blatt. Über die Zwischenstände 14:12 (35.), 18:16 (41.), 21:18 (47.) und 24:21 (52.) schien ein Heimsieg in greifbare Nähe zu rücken. Doch erneut ließen die Kräfte der Weinroten nach, der größere Kader der Augsburgerinnen machte sich parallel zum Verlauf der ersten Hälfte bemerkbar. Haunstetten erzielte vier Tore hintereinander und ging seinerseits wieder knapp in Führung. Anschließend fiel auf beiden Seiten nur noch ein Treffer und die laut VfL-Coach Jürgen Kees „bittere“ Heimniederlage war besiegelt.

So geht's jetzt weiter für den VfL Günzburg

Der VfL Günzburg belegt nun Platz fünf in der Bayernliga-Gruppe Süd und muss sich ab dem ersten Mai-Wochenende mit den bereits bekannten Kontrahenten aus Freising, Dachau und München-Laim gegen die vier schwächsten Teams der Nord-Gruppe behaupten. Dabei treffen die Weinroten auf Bayreuth, Regensburg II, Mintraching/Neutraubling und Winkelhaid. In diese Play-downs geht es aus Günzburger Sicht zwar mit 12:0 Punkten, allerdings müssen im schlimmsten Fall sieben der acht Mannschaften den Gang in die Landesligen antreten. Das hängt von der tatsächlichen Zahl der bayerischen Absteiger aus der 3. Liga ab. Hier befinden sich Würm-Mitte, Herzogenaurach und Erlangen noch im Abstiegskampf. Eine endgültige Aussage des Verbandes, wie groß die Liga-Stärke in der Saison 22/23 sein wird, ist ebenfalls noch nicht gefallen. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Beck, Schlund; Harder (6), Stoll (1), Menke, Leis, Galgenmüller (5), Schütte (6/5), Sperandio (1), Pfetsch, Jahn (2), Porkert (3), Jooß (1)