Diesmal läuft der richtige Film im Kopfkino des VfL Günzburg

Kaum ist der Druck weg beim heimischen Handball-Drittligisten VfL Günzburg, gelingt gegen die mental angeschlagene HSG Bieberau-Modau eine vorzügliche Leistung.

Zumindest vor heimischem Publikum ist eine deutliche Steigerung zu bemerken. Zum zweiten Mal hintereinander haben die Günzburger Handballer das Spielfeld in der Rebayhalle nun als Sieger verlassen. Nach einer ausgezeichneten Leistung feierten sie ein auch in der Höhe verdientes 28:22 gegen die HSG Bieberau-Modau. Es war der erste Erfolg der Weinroten in der Abstiegsrunde der 3. Liga – und allen Beteiligten ist klar, dass er wohl zu spät kommt, um noch vom Klassenerhalt träumen zu dürfen.

Krise in Hessen

Den Verantwortlichen schwante im Vorfeld der Partie eigentlich nichts Gutes. Da kam ein angeschlagener Gegner aus Hessen an die Donau, dessen Saisonplanung Aufstiegsrunde jäh und unerwartet in die Nichtabstiegsrelegation mündete. Nach der Heimniederlage zum Auftakt dieser zweiten Saisonphase wurde von den Verantwortlichen erst auf die Mannschaft eingedroschen, dann der Trainer entlassen. Dem Wunsch nach neuer Ansprache wurde gefolgt. Nachverpflichtungen, wahrlich keine No-Names, konnten getätigt werden. Mehr kann man als Verein eigentlich nicht tun. Entsprechend imposant fiel aus Günzburger Perspektive das Einlaufen der HSG-Riesen aus. Körperlich trafen da zwei Welten aufeinander und man spürte, da kam eine fokussierte Mannschaft, die im Schwäbischen endlich die Wende zum Guten schaffen wollte.

Doch Drittliga-Handball ist hart, alles andere als Papierform und vergangene Misserfolge werden, wie die Günzburger selbst nur allzu ungern bestätigen können, im Kopf mitgeschleppt.

Actionfilm mit Happy-end

Während das Kopfkino der Hessen ein Drama mit Einflüssen aus dem Horror-Genre zeigte, lief bei den Günzburgern ein Actionfilm mit Happy-end. Kaum war der Druck im Kampf um den Klassenerhalt weg, präsentierte sich jedenfalls ein stimmiges Team, niemand hatte sich hier aufgegeben, Körpersprache und mentale Einstellung stimmten.

Das 1:0 erzielte Matevz Kunst per Siebenmeter. Im Lauf des Spieles sollte er all seine Strafwürfe verwandeln. Zwar ist der temperamentvolle Slowene nach seiner Kreuzbandverletzung immer noch nicht bei 100 Prozent. Diese Qualität und auch sein sicheres Entscheiden im Sechs gegen Fünf sind aber mit ihm ins Team zurückgekehrt.

Kein Sturm im Wasserglas

Als Michael Malik, einer der HSG-Rückraumspieler, seinerseits einen Siebenmeter zum 5:5 verwandelte, war das Spiel komplett ausgeglichen. Die VfL-Defensive stand sicher und war Ausgangspunkt für die Günzburger Gegenstoßmaschine. Stephan Jahn, Nico Jensen, Jakob Hermann und wieder Matevz Kunst per Siebenmeter trafen hintereinander zum 9:5. Das eigene Zweibrücken-Debakel schien vergessen. Da stand zur Freude der treuen VfL-Fans eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld. Es war auch kein Sturm im Wasserglas. In der 19. Minute brach Jakob Hermann unnachahmlich per Gegenstoß zum 11:6 durch. Andre Alves, der von seine Mitspielern endlich wieder gut eingesetzt wurde, erzwang das 14:8. Auf dem Spielfeld wurden überraschende Kräfteverhältnisse definiert. In die Halbzeit ging es mit 15:11.

Nun folgte die schwächste Phase der Weinroten. War in der ersten Halbzeit das Überzahlspiel glänzend gelöst worden, so konnten die vier Bieberauer Zeitstrafen zwischen der 27. und 34. Minute nicht zum eigenen Vorteil genutzt werden. Im Gegenteil: Leonid Mykhaillutenko traf zum 17:15 (37.).

Die Hessen kämpften verbissen nach der Halbzeit. Die VfL-Zuschauer und Bankspieler sorgten sich. Der Spieler muss in solchen Krisensituationen im eigenen System bleiben, schlechte Erinnerungen an gekippte Spiele – und davon gab es aus Sicht des VfL viele in der jüngeren Vergangenheit – dürfen nicht die Überhand gewinnen. Nachdenken hilft nicht, Spielen ist gegenwartsorientiert.

Patrick Rösch vernagelt die Bude

All das klappte. Patrick Rösch vernagelte nun die Bude. Der Blick blieb bei erhobenem Haupt nach vorne gerichtet. Das muss man nach einer solchen Saison erst einmal schafften. Zweimal Stephan Jahn, der hinten wie vorne ein phänomenales Spiel ablieferte und zweimal David Pfetsch vertrieben innerhalb von drei Minuten alle Sorgen. 21:15 stand es (41.). Neu-Gästetrainer Ralf Ludwig nahm eine Auszeit. Auch das half nicht. Andre Alves und wieder Stephan Jahn trafen zum 23:15 (42.). Wann hatten die Günzburger zuletzt zu Hause mit acht Treffern Vorsprung geführt? Das Spiel war früh entschieden.

Die Gäste wirkten verzweifelt. Alles wurde am Ende noch versucht: Einfache und doppelte Manndeckung. Es reichte nur zu einer kleinen Resultatsverbesserung.

Befreit tanzten die Günzburger Handballer vor ihren begeisterten Fans den Tanz der Sieger. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Kaulitz, Pfetsch (3), Kunst (6/4), M. Jahn, S. Jahn (5), Hermann (2), Meye (1), Jensen (3), A.Jahn, Alá I Sánchez (1), Jäger (2), Alves (5), Riemschneider