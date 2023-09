Ein klares Ziel und viele unbekannte Gegner für den VfL Günzburg

Die Handballer des VfL Günzburg wollen in der Bayernliga ganz oben mitmischen. Fünf Neulinge sind im Team. Und schon der Auftaktgegner gibt Rätsel auf.

Mit viel Optimismus und einer schlagkräftigen Mannschaft starten die Handballer des VfL Günzburg in die Bayernliga-Runde 23/24. An deren Ende soll nach Möglichkeit der Wiederaufstieg in die 3. Liga stehen. Dafür wurde das Team gezielt verstärkt – es musste während der Vorbereitung aber auch einen bitteren Ausfall verkraften.

Die größten Talente in der Region geholt

Mit Beni Telalovic und Leo Spengler stießen zwei Eigengewächse in den Kader. Aus der Region kamen zudem die derzeit größten Talente in die Handball-Hochburg: Julian Lohner (TSV Blaustein, ursprünglich TV Gundelfingen), Gabriel Scholz (TSV Niederraunau) und Kilian Weigl ( TSV Friedberg). Alle drei sind jung und ehrgeizig und dennoch bereits ausgerüstet mit Erfahrung im Aktivenbereich, sodass der VfL wieder einen leistungsstarken Kader zusammenstellen konnte. Die Saisonvorbereitung wäre überragend gewesen, hätte sich nicht Modellathlet Jakob Hermann die Achillessehne gerissen.

Erstmals seit Jahren sind im bayerischen Handball keine strukturellen Auswirkungen der Corona-Wirren mehr zu spüren. In der Bayernliga gibt es kein Play-off, kein Play-down, stattdessen die gute alte 14er-Staffel. Und viele Reisen, denn nach dem Abstieg der Bezirkskontrahenten TSV Friedberg und TSV Haunstetten spielen mit dem VfL Günzburg und dem TSV Allach nur noch zwei Mannschaften aus Schwaben und Oberbayern in der bayerischen Eliteliga um Punkte. Schon die erste Ausfahrt führt die Weinroten ein gutes Stück weg: Am Sonntag, 17. September, treten sie beim HSC 2000 Coburg II an.

Man kennt sich, man kennt sich nicht

Über den Auftaktgegner kann man aufseiten der Günzburger viel mutmaßen, aber Wissen ist hier spärlich gesät – wie immer bei einer Reservemannschaft. Vor zwei Jahren kreuzten beide Teams mit je einem Sieg und einer Niederlage ihre Klingen in der Klassenverbleibsrunde der 3. Liga. In der zurückliegenden Saison gewann der VfL in den Play-offs zweimal knapp und am Ende auch glücklich. Wie immer stellen sich Chefcoach Stephan Hofmeister und Trainer Sandro Jooß vor einem solchen Spiel die Frage, wer aus dem Kader der 2. Liga, der Jugend-Bundesliga und der Stammformation der Coburger Bayernliga-Mannschaft tatsächlich aufläuft. Ein paar Dinge stehen fest: Alle im Team der Franken werden jung, schnell und bestens ausgebildet sein. Auch der taktische Leitfaden, dem alle Coburger Teams folgen wird deutlich erkennbar sein.

Am vergangenen Wochenende testeten die Oberfranken beim TSV Rothenburg und gewannen mit einer sehr jungen Mannschaft 40:38. Zwar wurde das Spiel von Günzburger Seite aufgezeichnet, genaue Rückschlüsse auf die Aufstellung der Sonntagsgastgeber lässt das Spiel allerdings nicht zu.

Beim VfL Günzburg sind laut Hofmeister alle Spieler außer Nico Schmidt (Ansatzreizung im Schultergelenk) und Ivo Dragicevic (Außenbandriss) einsetzbar und voller Vorfreude auf den ersten heißen Tanz in der Bayernliga. (AZ)

Das Spiel

Anpfiff in Coburg ist am Sonntag, 17. September, um 16 Uhr. Fans können im Mannschaftsbus mitfahren. Anmeldungen bitte an Dieter Pohl (pohl.dieter@gmx.de). Busabfahrt ist um 10.30 Uhr an der Rebayhalle.