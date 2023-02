Ein spürbarer Dämpfer für die Aufstiegseuphorie des VfL Günzburg

Die Handballer des VfL Günzburg kassieren in der Bayernliga-Meisterrunde die erste Niederlage. Trainer Stephan Hofmeister benennt die Knackpunkte.

Ein richtiges Handball-Fest mit zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten gab es in der Unterhachinger Sporthalle zu bestaunen. Allerdings hatte der fünfte Auftritt des VfL Günzburg in der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga kein schönes Ende. In einem sehr temperamentvollen Kräftemessen bestimmten die Weinroten die erste Halbzeit und führten zur Pause 16:12, gaben die Begegnung dann aber aus der Hand und verloren am Ende 25:28.

Noch ist alles drin

Einzig positiv aus Günzburger Perspektive: Noch ist in Sachen Bayernliga-Titel alles drin. Chefcoach Stephan Hofmeister sagt sogar, es sei „alles bestens – wenn die Mannschaft die richtigen Schlüsse aus dieser unnötigen Niederlage zieht.“

Die Halle war proppenvoll. Zwei Busse und viele Autos, gut besetzt mit erwartungsfrohen VfL-Fans, waren aus Günzburg angereist. Sie hätten einen Sieg auf jeden Fall verdient gehabt. Und da auch im Hachinger Tal Handball-Euphorie wachgeküsst ist, stand zu Spielbeginn eine tolle Kulisse vor den einlaufenden Teams.

Torchancen am Fließband

Die Gastgeber verzichteten auf ihre sehr offensive Deckungsformation aus den zuvor absolvierten Spielen. Vorbereitet wären die Günzburger gut gewesen. Mit Höllentempo rasten beide Mannschaften in den ersten zehn Minuten über das Spielfeld. Beide Abwehrreihen hatten große Probleme, hinter den torhungrigen Gegenstoßspielern herzukommen. Torchancen wurden am Fließband erarbeitet. Der Günzburger Vorteil stand im Tor. Ein überragender Patrick Bieber vereitelte freie Möglichkeiten im Minutentakt.

Als die erste Tempohatz vorüber war und beide Teams über das Positionsspiel zu Torerfolgen kommen mussten, taten sich die Angriffsreihen schwer. Die Defensiven standen jetzt im Mittelpunkt. Vielarmig agierte die Gäste-Abwehr, immer wieder konnten Bälle abgefangen werden, die Ausgangspunkt für seltener werdende Schnellangriffe wurden.

Lesen Sie dazu auch

Vermeidbare Zeitstrafen

Der Pausenstand war leistungsgerecht. In der zweiten Halbzeit jedoch veränderte sich das Spiel. Etliche Zeitstrafen wurden von den insgesamt gut leitenden Schiedsrichtern ausgesprochen. Das warf die Spielstruktur um. Besonders in Unterzahlverhältnissen kamen die HT-Spieler immer wieder in sichere Abschlusspositionen. „Jede vermeidbare Zeitstrafe war am Ende ein Schlüssel zum Misserfolg“, sagte Hofmeister und fügte an: „Das werden wir uns genau anschauen müssen“.

Zudem erwuchs aus dem Spiel ein neuer Held: Der HT-Torwart. Wie Patrick Bieber in der ersten Halbzeit, drückte er nun dem Spiel seinen Stempel auf. Schwer erarbeite klare Torgelegenheiten vereitelte er schlau.

Längst hatten die Oberbayern ihre Chance gewittert, zumal nun der durch die Aufholjagd entfachte Funke neue Begeisterung beim Heim-Publikum weckte. Lautstark und begeistert wurde plötzlich von außen angetrieben – oft kommt das im Hachinger Tal nicht vor. Dieser Funke sprang zurück, die HT-Spieler steigerten sich weiter.

Der VfL Günzburg hat sein Pulver verschossen

In der Schlussphase kippte die Begegnung. Der VfL hatte sein Pulver verschossen, haderte sehr mit der Zeitspiel-Auslegung der Schiedsrichter. „Diese Zeit zum Nachdenken darf man sich in so einem entscheidungsdichten Gefecht nicht nehmen“, kritisierte Hofmeister. Um konkrete Vergangenheitsbewältigung wollte er sich freilich erst bei der Videoanalyse in heimischen Gefilden kümmern.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während die Handballer aus Taufkirchen und Unterhaching allen Grund zum ausgiebigen Feiern hatten, wendeten sich die Weinroten mit hängenden Köpfen der schützenden Kabine zu. Für ihren Coach war es ein klarer Fall von „selbst schuld“. (AZ)