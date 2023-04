Für den Bayernliga-Titel gibt der VfL Günzburg wirklich alles

Mit dem Sieg in Rothenburg wahrt der VfL Günzburg seine Chancen. Die Handballer beeindrucken durch ihre Kampfkraft. Die werden sie schon bald wieder brauchen.

Kurz wankte die Bedeutungsschwere des mit dem Begriff „Meisterschafts-Finale“ vorzeitig geadelten Heimspiels der Günzburger Handballer gegen HT München. Ein Ausrutscher in der Bayernliga-Partie beim TSV Rothenburg war den Weinroten deshalb verboten. Und letztlich machte es der VfL in der Schlussphase auch nur unnötig spannend, um dank bedingungslosen Einsatzes dann doch ein 25:24 (13:11) zu erreichen. Damit ist klar: Gelingt beim Gipfeltreffen am 29. April 2023 ein Heimsieg, ist der VfL Günzburg auf Augenhöhe zurück im Ringen um den Drittliga-Aufstieg.

Geburtstagsgeschenk für Manuel Scholz

Entsprechend groß war die Freude über den Auswärtscoup im Hexenkessel bei Spielern und mitgereisten Fans. Der Erfolg war auch ein schönes Geburtstagsgeschenk für Routinier Manuel Scholz, der in dieser Partie hinten wie vorne eine starke Leistung bot und zu den Rückraumspielern gehörte, die bis zum Schluss die Übersicht behielten.

Für den Günzburger Handballer Manuel Scholz (hier im Heimspiel gegen Landshut) war der Sieg in Rothenburg ein Geburtstagsgeschenk. Foto: Ernst Mayer

Das 1:0 für die Gäste erzielte Jakob Hermann. Blitzschnell trugen die Schwaben ihr Umschaltspiel vor. Manchmal zu hastig und ohne Blick für freie Räume, daraus resultierten Fehler und so entwickelte sich zunächst ein sehr ausgeglichenes Spiel.

Großen Anteil daran hatte der beste Mann auf dem Platz, Rothenburgs Patrick Schneider, der insgesamt acht Treffer erzielen sollte. Er war anfangs nur schwer in den Griff zu bekommen. Bis zum 10:10 stand es achtmal unentschieden, ehe Philipp Schemm die einzige Führung für die Franken erzielte. Denn groß war der Wille der VfL-Spieler, die schwere Auswärtsprüfung zu bestehen: Zweimal traf Stephan Jahn und einmal Noah Heisch; der Zwei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit war perfekt.

Zunächst klare Vorteile für den VfL Günzburg

Nach dem Wiederanpfiff sahen die lautstarken Zuschauer kleine Vorteile bei den Weinroten. Allerdings war erneut Patrick Schneider in dieser Phase schwer zu bändigen. Seiner Wurfkunst waren die Anschlusstreffer zum 15:16 und zum 16:17 zu verdanken. Erst die Hereinnahme von Manuel Scholz schränkte seine Kreise ein.

In der 43. Minute schienen die Günzburger die Kurve in die beliebte Siegerstraße genommen zu haben. Daniel Jäger, Nicolai Jensen und Manuel Scholz erhöhten auf 20:16. Selbst Patrick Schneider schien nun endlich an der kurzen Abwehrleine.

Doch Rothenburg kam zurück. Dennis Orff erzielte zu einfache Treffer und im Angriff wurde vom Mannschaftsspiel in den Einzelkämpfermodus übergegangen. Ruckzuck war der kleine, aber feine Vorsprung Erinnerung, urplötzlich lief man in die Gegenstoßmaschine. Publikumsliebling Abdul Aziz Altwish gelang nach einer Aufholjagd das 20:21.

Nico Schmidt führt Regie

Nico Schmidt durfte nun bei den Günzburgern Regie führen und er brachte den Spielfluss zurück. Selten leicht für diese fortgeschrittene Spielzeit fielen nun die VfL-Tore. 21:24 leuchtete es von der Anzeigentafel (53.). Obwohl klar in Unterzahl, hörte man nun die VfL-Fans.

Nico Schmidt fiel nun mit einer Unterschenkelprellung aus. Aber dass es noch einmal eng wurde, lag erneut am VfL-Angriff. Anstelle den Ball im Fluss zu halten, wurde die Entscheidung durch Einzelaktionen gesucht. Zum zweiten Mal geriet man in den Gegenstoß, es stand 24:24 (58.). Und wieder schien eine ganze Halle durchzudrehen. Den Rothenburger Spielern wurde es warm ums Handballherz. Angetrieben von ihrem Publikum hatten sie ja schon viele Schlussphasen gedreht.

Abwehr steht vielarmig

Bei allen Fehlern im Angriff verdienten sich die Günzburger nun aber ein Riesenkompliment. Sie gaben wirklich alles. Die Abwehr stand vielarmig und agierte aufopferungsvoll. Entschlossen wurde der Gegner bekämpft und Patrick Bieber war über die gesamten 60 Minuten ein sicherer Rückhalt. Im Positionsspiel konnten die Gastgeber bis zum Schluss auf Null gestellt werden. Nico Jensen erzielte bereits bei 57:40 Minuten den Siegtreffer.

Keiner konnte ahnen, dass das bereits der Schlusspunkt sein sollte. Mehr ging bei den abgekämpften Angreifern einfach nicht mehr.

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Schmidt (1), Pfetsch, Meye (2), M. Jahn (2), S. Jahn (2), Scholz (1), Hermann (3), A. Jahn (2/1), Jensen (6), Heisch (3/1), Baur, Jäger (3)